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Реал объявил диагноз травмированного голкипера Кепы Аррисабалаги
Кепа получил травму перед матчем с Брагой
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер мадридского "Реала" Кепа Аррисабалага получил травму длинной приводящей мышцы правого бедра перед матчем Лиги чемпионов с "Брагой" (3:0), который состоялся 8 ноября, сообщает пресс-служба "сливочных".
"После обследования нашего игрока Кепы Аррисабалаги, проведенного медицинскими службами мадридского "Реала", у него была диагностирована травма длинной приводящей мышцы правого бедра. Ожидается развитие событий", - говорится в сообщении на сайте клуба.
Ранее сообщалось, что Кепа пропустит 2-3 недели из-за травмы. Напомним, перед началом прошлого сезона 29-летний голкипер перешел в стан "сливочных" из "Челси" на правах аренды для того, чтобы заменить вратаря мадридского клуба Тибо Куртуа, который получил тяжелую травму, требующую длительной реабилитации.
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