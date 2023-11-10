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Реал объявил диагноз травмированного голкипера Кепы Аррисабалаги

Испания

Кепа получил травму перед матчем с Брагой

Реал объявил диагноз травмированного голкипера Кепы Аррисабалаги

Getty Images / Global Images Ukraine

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Голкипер мадридского "Реала" Кепа Аррисабалага получил травму длинной приводящей мышцы правого бедра перед матчем Лиги чемпионов с "Брагой" (3:0), который состоялся 8 ноября, сообщает пресс-служба "сливочных".

"После обследования нашего игрока Кепы Аррисабалаги, проведенного медицинскими службами мадридского "Реала", у него была диагностирована травма длинной приводящей мышцы правого бедра. Ожидается развитие событий", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Ранее сообщалось, что Кепа пропустит 2-3 недели из-за травмы. Напомним, перед началом прошлого сезона 29-летний голкипер перешел в стан "сливочных" из "Челси" на правах аренды для того, чтобы заменить вратаря мадридского клуба Тибо Куртуа, который получил тяжелую травму, требующую длительной реабилитации.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
realmadrid
Комментарии
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terber (ternopil)
10.11.2023 в 16:43
щось тут нечисто в Реалі з воротарями,всі травмуются тільки Лунін один здоровий ,через його хотіня бути в Мадриді,надіюсь він до цих травм не причасний
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Комментарии 2
terber (ternopil)
10.11.2023 в 16:43
щось тут нечисто в Реалі з воротарями,всі травмуются тільки Лунін один здоровий ,через його хотіня бути в Мадриді,надіюсь він до цих травм не причасний
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Баpceлиниуc
10.11.2023 в 17:02
Кто играет, тот и травмируется. А кто сидит на лавке... ну дальше ты сам.
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