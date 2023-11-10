Реал объявил диагноз травмированного голкипера Кепы Аррисабалаги

Голкипер мадридского "Реала" Кепа Аррисабалага получил травму длинной приводящей мышцы правого бедра перед матчем Лиги чемпионов с "Брагой" (3:0), который состоялся 8 ноября, сообщает пресс-служба "сливочных".

"После обследования нашего игрока Кепы Аррисабалаги, проведенного медицинскими службами мадридского "Реала", у него была диагностирована травма длинной приводящей мышцы правого бедра. Ожидается развитие событий", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Ранее сообщалось, что Кепа пропустит 2-3 недели из-за травмы. Напомним, перед началом прошлого сезона 29-летний голкипер перешел в стан "сливочных" из "Челси" на правах аренды для того, чтобы заменить вратаря мадридского клуба Тибо Куртуа, который получил тяжелую травму, требующую длительной реабилитации.