Карло Анчелотти: Продление контракта с Реалом? Нам нужно время, чтобы подумать об этом

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о своем будущем в мадридском клубе.

"Продление контракта с "Реалом"? Нам нужно время, чтобы подумать об этом", — цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

"Реал" после 12 туров Ла Лиги занимает 2-ю строчку в турнирной таблице, набрав 29 очков. Контракт 64-летнего специалиста с мадридцами истекает летом 2024 года.

????| Ancelotti: "Renewing my contract with Real Madrid? We have to time to think about this."