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Карло Анчелотти: Продление контракта с Реалом? Нам нужно время, чтобы подумать об этом
Наставник сливочных не спешит продлять соглашение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о своем будущем в мадридском клубе.
"Продление контракта с "Реалом"? Нам нужно время, чтобы подумать об этом", — цитирует Анчелотти Madrid Xtra.
"Реал" после 12 туров Ла Лиги занимает 2-ю строчку в турнирной таблице, набрав 29 очков. Контракт 64-летнего специалиста с мадридцами истекает летом 2024 года.
????| Ancelotti: "Renewing my contract with Real Madrid? We have to time to think about this."— Madrid Xtra (@MadridXtra) November 10, 2023
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