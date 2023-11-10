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Карло Анчелотти: Продление контракта с Реалом? Нам нужно время, чтобы подумать об этом

Испания

Наставник сливочных не спешит продлять соглашение

Карло Анчелотти: Продление контракта с Реалом? Нам нужно время, чтобы подумать об этом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о своем будущем в мадридском клубе.

"Продление контракта с "Реалом"? Нам нужно время, чтобы подумать об этом", — цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

"Реал" после 12 туров Ла Лиги занимает 2-ю строчку в турнирной таблице, набрав 29 очков. Контракт 64-летнего специалиста с мадридцами истекает летом 2024 года.

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