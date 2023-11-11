Реал – Валенсия: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

В субботу, 11 ноября, мадридский "Реал" в рамках 13-го тура Ла Лиги сезона 2023/24 дома будет принимать "Валенсию".

"Лос Чес" постараются прервать безвыигрышную серию в выездных матчах против "сливочных" во внутреннем первенстве, которая насчитывает 15 поединков.

Перед этим противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.