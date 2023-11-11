Вильярреал второй раз за сезон уволил тренера

Испанский "Вильярреал" объявил об уходе Пачеты (Хосе Рохо Мартина) с поста главного тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Клуб хочет поблагодарить его и весь его тренерский штаб за работу, самоотверженность, профессионализм, самоотверженность и близость во время его пребывания в клубе и желает ему успехов в профессиональном будущем", - говорится в заявлении.

Временным тренером "желтой субмарины" станет футбольный директор клуба Мигель Анзель Тена. Он проведет предматчевую субботнюю тренировку, выступит на пресс-конференции, а в воскресенье выведет команду на поединок против "Атлетико" Мадрид.

Это уже второе увольнение тренера в "Вильярреале" в этом сезоне. В начале сентября в отставку ушел Кике Сетьен.

За два месяца во главе "желтой субмарины" Пачета провел 12 матчей, в которых его команда пять раз победила, трижды сыграла вничью и четыре раза проиграла.

В настоящее время "Вильярреал" находится на 13 месте в чемпионате Испании и на второй позиции в группе Лиги Европы с "Ренном", "Панатинаикосом" и "Маккаби Хайфа", имея один матч в запасе.