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Райо Вальекано – Жирона: смотреть прямую видеотрансляцию матча 13 тура чемпионата Испании

Испания

Каталонцы встретятся с кусачим соперником

Райо Вальекано – Жирона: смотреть прямую видеотрансляцию матча 13 тура чемпионата Испании

Фото: Getty Images

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"Жирона" после поражения от "Реала" 30 сентября победила в пяти матчах подряд, из-за чего в настоящее время единолично лидирует в Ла Лиге. Вырваться на первую ступеньку им помог как раз и сегодняшний соперник “Райо Вальекано”, который в предыдущем туре отобрал очки у “сливочных”.

Однако каталонцы идут "в топах", в том числе и благодаря результативным действиям обоих украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика. Нападающий, кстати, имеет в активе 10 результативных действий (6+4). Больше – только у Беллингема (10+2).

Чемпионат Испании, 13 тур

11 ноября, 15:00

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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Трансляція матчу Райо Вальєкано - Жирона
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