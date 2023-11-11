Райо Вальекано – Жирона: смотреть прямую видеотрансляцию матча 13 тура чемпионата Испании

"Жирона" после поражения от "Реала" 30 сентября победила в пяти матчах подряд, из-за чего в настоящее время единолично лидирует в Ла Лиге. Вырваться на первую ступеньку им помог как раз и сегодняшний соперник “Райо Вальекано”, который в предыдущем туре отобрал очки у “сливочных”.

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

Однако каталонцы идут "в топах", в том числе и благодаря результативным действиям обоих украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика. Нападающий, кстати, имеет в активе 10 результативных действий (6+4). Больше – только у Беллингема (10+2).

Чемпионат Испании, 13 тур

11 ноября, 15:00

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1