Довбык и Цыганков приняли участие во втором голе Жироны

На 65-ой минуте "Жирона" забила второй раз в матче с "Райо Вальекано", что позволило ей повести в счете.

Цыганков отдал пас Довбыку, тот пробил, а на добивании сыграл Савио. Именно он и стал автором гола.

По состоянию на сейчас "Жирона" побеждает со счетом 1:2.



Напомним, что первый гол в матче забил Артем Довбик с паса Виктора Цыганкова.