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Довбык и Цыганков приняли участие во втором голе Жироны

Испания
Обновлено

Команда украинцев впереди

Довбык и Цыганков приняли участие во втором голе Жироны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

На 65-ой минуте "Жирона" забила второй раз в матче с "Райо Вальекано", что позволило ей повести в счете.

Цыганков отдал пас Довбыку, тот пробил, а на добивании сыграл Савио. Именно он и стал автором гола.

По состоянию на сейчас "Жирона" побеждает со счетом 1:2.

Напомним, что первый гол в матче забил Артем Довбик с паса Виктора Цыганкова.

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Комментарии
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gulfstream
11.11.2023 в 16:48
Впізнаю справжній Тоттенхем)
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Комментарии 2
gulfstream
11.11.2023 в 16:48
Впізнаю справжній Тоттенхем)
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0
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gulfstream
11.11.2023 в 16:50
Але не впізнаю цей сайт. Комент мав бути не тут
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