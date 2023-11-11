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Довбык и Цыганков приняли участие во втором голе Жироны
Команда украинцев впереди
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На 65-ой минуте "Жирона" забила второй раз в матче с "Райо Вальекано", что позволило ей повести в счете.
Цыганков отдал пас Довбыку, тот пробил, а на добивании сыграл Савио. Именно он и стал автором гола.
По состоянию на сейчас "Жирона" побеждает со счетом 1:2.
Напомним, что первый гол в матче забил Артем Довбик с паса Виктора Цыганкова.
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gulfstream
11.11.2023 в 16:48
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