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Беллингем не сыграет в матче Ла Лиги с Валенсией
Интересно будет посмотреть на сливочных в Ла Лиге без их звезды
Getty Images / Global Images Ukraine
Самый результативный игрок "Реала" Джуд Беллингем не сможет сыграть в сегодняшнем матче против "Валенсии".
Причина - травма плеча, полученная в прошлой игре Ла Лиги против "Райо Вальекано", информирует официальный сайт "бланкос".
Parte médico de Bellingham.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 11, 2023
К слову, поединок с "Брагой" в Лиге Чемпионов Джуд провел на скамейке запасных.
Игра "Реал" - "Валенсия" начнется в 22:00.
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