  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Беллингем не сыграет в матче Ла Лиги с Валенсией
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беллингем не сыграет в матче Ла Лиги с Валенсией

Испания
Обновлено

Интересно будет посмотреть на сливочных в Ла Лиге без их звезды

Беллингем не сыграет в матче Ла Лиги с Валенсией

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Самый результативный игрок "Реала" Джуд Беллингем не сможет сыграть в сегодняшнем матче против "Валенсии".

Причина - травма плеча, полученная в прошлой игре Ла Лиги против "Райо Вальекано", информирует официальный сайт "бланкос".

К слову, поединок с "Брагой" в Лиге Чемпионов Джуд провел на скамейке запасных.

Игра "Реал" - "Валенсия" начнется в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Цыганков отдавал, Довбик забивал. Райо Вальекано - Жирона 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Цыганков и Довбык - одни из лучших игроков матча Райо Вальекано - Жирона
yellow-arrow
Примера. Райо Вальекано - Жирона 1:2. Украинцы вторую неделю подряд на высоте
Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде