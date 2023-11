Примера. Райо Вальекано - Жирона 1:2. Украинцы вторую неделю подряд на высоте

После удачного выступления в Памплоне Виктор Цыганков и Артем Довбик сделали для "Жироны" еще одну непростую игру.

"Райо" не проигрывал 8 матчей кряду, и сегодня "Молнии" тоже начали матч с гола - это Альваро Гарсия воспользовался удобным рикошетом.

"Жирона", однако, главный спец в Ла Лиге по волевым победам, поэтому нервов никаких не было. Цыганков мог сравнять уже через пару минут, но попал в защитника. Дальше пяткой замыкал Довбик, но Лежен помешал и здесь.

"Райо" будто исчез с поля; интенсивность "Жироны" его уничтожала. Удар Мартина еле потащил Димитриевский; прострел Цыганкова - и Мигелю не хватило пары сантиметров.

По итогу сравнять вышло аж на 42-й минуте - очередной прострел Цыганкова в два касания замкнул Довбик. Перерыв.

"Райо" за 15 минут в раздевалке собрался, и стало интереснее. Моменты пошли в обе стороны. У "Молний" Камельо пробил в штангу, а Трехо - в перекладину. "Жирона" нагнетала флангами, откуда простреливали Савио, Гутьеррес и Эррера.

Игра шла до гола, и забить его повезло гостям. Снова помогли украинцы - Цыганков вывел на удар Довбика, тот пробил в ногу вратарю, а от нее мяч отлетел точно на Савио.

У "Райо" хватало шансов делать счет 2:2, но, справедливости ради, и каталонцы могли рассчитывать на большее, будь Эррера и Стуани чуть удачливее. Таким образом, все на тоненького, но и по делу тоже.

В таблице дежурная победа укрепила лидерство "Жироны" - у нее сенсационные 34 очка. "Райо" с 19 очками идет на 8-й позиции.

Can we all Agree Girona is the best team in Catalonia and not Barcelona? pic.twitter.com/ImelDhlggP