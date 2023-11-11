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Примера. Райо Вальекано - Жирона 1:2. Украинцы вторую неделю подряд на высоте

Испания

Хвалим Довбика и Цыганкова

Примера. Райо Вальекано - Жирона 1:2. Украинцы вторую неделю подряд на высоте

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

После удачного выступления в Памплоне Виктор Цыганков и Артем Довбик сделали для "Жироны" еще одну непростую игру.

"Райо" не проигрывал 8 матчей кряду, и сегодня "Молнии" тоже начали матч с гола - это Альваро Гарсия воспользовался удобным рикошетом.

"Жирона", однако, главный спец в Ла Лиге по волевым победам, поэтому нервов никаких не было. Цыганков мог сравнять уже через пару минут, но попал в защитника. Дальше пяткой замыкал Довбик, но Лежен помешал и здесь.

"Райо" будто исчез с поля; интенсивность "Жироны" его уничтожала. Удар Мартина еле потащил Димитриевский; прострел Цыганкова - и Мигелю не хватило пары сантиметров.

По итогу сравнять вышло аж на 42-й минуте - очередной прострел Цыганкова в два касания замкнул Довбик. Перерыв.

"Райо" за 15 минут в раздевалке собрался, и стало интереснее. Моменты пошли в обе стороны. У "Молний" Камельо пробил в штангу, а Трехо - в перекладину. "Жирона" нагнетала флангами, откуда простреливали Савио, Гутьеррес и Эррера.

Игра шла до гола, и забить его повезло гостям. Снова помогли украинцы - Цыганков вывел на удар Довбика, тот пробил в ногу вратарю, а от нее мяч отлетел точно на Савио.

У "Райо" хватало шансов делать счет 2:2, но, справедливости ради, и каталонцы могли рассчитывать на большее, будь Эррера и Стуани чуть удачливее. Таким образом, все на тоненького, но и по делу тоже.

В таблице дежурная победа укрепила лидерство "Жироны" - у нее сенсационные 34 очка. "Райо" с 19 очками идет на 8-й позиции.

13-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Жирона" - 1:2

Голы: Альваро Гарсия, 5 - Довбик, 42, Савио, 66

"Райо Вальекано": Димитриевский - Рацу (де Фрутос, 78), Мумин, Лежен, Эспино - Паласон, Валентин, Унаи Лопес (Кике Перес, 67), Альваро Гарсия (Бебе, 78) - Камельо (Фалькао, 67), Трехо (Нтека, 59)

"Жирона": Гассанига - Арнау, Эрик Гарсия, Блинд, Гутьеррес - Алейш Гарсия - Цыганков (Коуто, 78), Мартин (Валери, 85), Эррера, Савио (Порту, 84) - Довбик (Стуани, 78)

Предупреждения: Альваро Гарсия, 44 - Гутьеррес, 14, Мартин, 73

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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.11.2023 в 18:26
Молодці!
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Комментарии 25
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.11.2023 в 18:26
Молодці!
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0
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Баpceлиниуc
11.11.2023 в 18:29
Ну шо, слили? То то же.
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0
0
Юрий Юрченко (Днепр)
11.11.2023 в 18:18
Украинцы разрывают Ла лигу! Даёшь зону ЛЧ!
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1
0
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Баpceлиниуc
11.11.2023 в 18:05
Когда Жирона пропустила гол, я даже глазом не моргнул. Куйня, подумал я, для Жироны это в порядке вещей, это нормально, Жирона и шоб не пропустить это не Жирона. Ща эти пёсики мадридские выдыхаются и мы их возьмём голыми руками, возьмём на классе, Тёма с Витей, шо-нибудь, да придумают, подумал я тогда. Ну и так оно почти и вышло. В конце правда немного понервничали, Стуани, баран, не забил стопудовый гол (Довбик бы забил) и всё, очередная заслуженная, я подчёркиваю, ЗАСЛУЖЕННАЯ победа Жироны у неё в кармане. Кто там следующий? Атлетик? Заносите, кладите на стол. "Хирург" Цыганков сделает вам обрезание очей.
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2
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oda1979 (Запорожье)
11.11.2023 в 17:55
Отличная игра как для команды, которая займет по итогам сезона второе место. Первое за великим Реалом из Мадрида. Остальная перхоть вообще не интересует
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0
0
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Баpceлиниуc
11.11.2023 в 17:34
И победы Жироны это не случайность, а уже закономерность! А всё почему? А всё потому, шо в ней играют два украинца и её тренирует Мичел. Только поэтому. Ну и Савио, ладно уж...
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4
0
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жажа_the_best (Харьков)
11.11.2023 в 17:30
Жирона - барселона матч за второе место. Короли футбола Реал первое место никому не отдаст!
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0
2
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Баpceлиниуc
11.11.2023 в 17:47
Ну шо, тупой антисемит ода, как тебе еврейский мальчик Витя?
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1
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oda1979 (Запорожье)
11.11.2023 в 18:22
Жажа, не обращай внимание. Это просто идиот и неадекватный шлемазл.
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0
1
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Баpceлиниуc
11.11.2023 в 18:36
Сам себе яйцо лизнул? Кого ты хочешь наепать, дурик.
 
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Romerik (YNWA)
11.11.2023 в 17:29
Яка ж у них класна гра в штрафному майданчику. Просто 1/3 дистанції поки ідеально пройдено. Надіюсь далі не попливуть
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5
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
11.11.2023 в 17:34
Ще точність передач покращити в карному , було б perfecto !
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3
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Баpceлиниуc
11.11.2023 в 17:28
Ну шо, металишка, Жирона это несерьёзно?
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1
0
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Баpceлиниуc
11.11.2023 в 17:18
Кто за Жирону и Барселону, за эти два каталонских клуба, с победой!
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2
2
Лекарь (село Дарниця)
11.11.2023 в 17:33
А якщо хтось окремо вболіває?) Наприклад, я за Жирону та Реал. Коли грали один проти одного був за Жирону. А Барселона то команда лузерів. Пішов Великий Мессі - не стало Барселони.
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2
2
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Баpceлиниуc
11.11.2023 в 17:44
И тебя с победой. Но ты болеешь за Жирону, потому шо там играют два украинца, благодаря которым она показывает хороший и интересный футбол и потому находится на первом месте, а я ещё и потому, шо Жирона КАТАЛОНСКАЯ команда и болею за неё уже давно, задолго до прибытия в неё украинцев.
 
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Баpceлиниуc
11.11.2023 в 17:14
Мичел уже не скриншотит таблицу.
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download1 (huyersk)
11.11.2023 в 17:13
перший гол Жирони- кайфанув. Як же Довбик відкрився, як же Циганков побачив та зрозумів, куди віддати, як же Довбик поклав! Браво!
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Баpceлиниуc
11.11.2023 в 17:10
А не было бы Цыганкова и Жирона бы проиграла. Вот так вот Рома.
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1
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download1 (huyersk)
11.11.2023 в 17:10
brilliant, diamond!
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0
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Баpceлиниуc
11.11.2023 в 17:09
Все два гола сделали УКРАИНЦЫ! Браво! Брависсимо! Два украинца РВУТ в клочья хвалёную Ла Лигу! Где эта вонючая жижа, а ну выходи блъ!
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ярослав (ушковичі)
11.11.2023 в 17:08
так ще пару турів і жирона 100% вийде в лігу чемпіонів
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Баpceлиниуc
11.11.2023 в 17:11
А то.
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Баpceлиниуc
11.11.2023 в 17:04
Цыганков БРАВО!
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Баpceлиниуc
11.11.2023 в 17:02
Ну шо Синчук, теперь уже хвалим Цыганкова, теперь уже Цыганков незаменим, да?
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