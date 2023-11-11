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Примера. Райо Вальекано - Жирона 1:2. Украинцы вторую неделю подряд на высоте
Хвалим Довбика и Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
После удачного выступления в Памплоне Виктор Цыганков и Артем Довбик сделали для "Жироны" еще одну непростую игру.
"Райо" не проигрывал 8 матчей кряду, и сегодня "Молнии" тоже начали матч с гола - это Альваро Гарсия воспользовался удобным рикошетом.
"Жирона", однако, главный спец в Ла Лиге по волевым победам, поэтому нервов никаких не было. Цыганков мог сравнять уже через пару минут, но попал в защитника. Дальше пяткой замыкал Довбик, но Лежен помешал и здесь.
"Райо" будто исчез с поля; интенсивность "Жироны" его уничтожала. Удар Мартина еле потащил Димитриевский; прострел Цыганкова - и Мигелю не хватило пары сантиметров.
По итогу сравнять вышло аж на 42-й минуте - очередной прострел Цыганкова в два касания замкнул Довбик. Перерыв.
Artem Dovbyk (26 años) ???????? 7 goles con la camiseta del #GironaFC— Juanjo Toledo (@Juanjo_Toledo) November 11, 2023
▪️ Cuando marca el ucraniano el @GironaFC suma.
▪️ Артем ДОВБИК le ha marcado a …
▪️ Real Sociedad (1-1) ✈️ ⚽️
▪️ Mallorca (5–3) ???? ⚽️
▪️ Villarreal (1-2) ✈️ ⚽️
▪️ Almería (5-2) ???? ⚽️⚽️
▪️ Osasuna (2-4) ✈️ ⚽️
▪️… pic.twitter.com/OIblkHWQlp
"Райо" за 15 минут в раздевалке собрался, и стало интереснее. Моменты пошли в обе стороны. У "Молний" Камельо пробил в штангу, а Трехо - в перекладину. "Жирона" нагнетала флангами, откуда простреливали Савио, Гутьеррес и Эррера.
Игра шла до гола, и забить его повезло гостям. Снова помогли украинцы - Цыганков вывел на удар Довбика, тот пробил в ногу вратарю, а от нее мяч отлетел точно на Савио.
У "Райо" хватало шансов делать счет 2:2, но, справедливости ради, и каталонцы могли рассчитывать на большее, будь Эррера и Стуани чуть удачливее. Таким образом, все на тоненького, но и по делу тоже.
В таблице дежурная победа укрепила лидерство "Жироны" - у нее сенсационные 34 очка. "Райо" с 19 очками идет на 8-й позиции.
Can we all Agree Girona is the best team in Catalonia and not Barcelona? pic.twitter.com/ImelDhlggP— Miss ADEL (@a_derll) November 11, 2023
13-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Жирона" - 1:2
Голы: Альваро Гарсия, 5 - Довбик, 42, Савио, 66
"Райо Вальекано": Димитриевский - Рацу (де Фрутос, 78), Мумин, Лежен, Эспино - Паласон, Валентин, Унаи Лопес (Кике Перес, 67), Альваро Гарсия (Бебе, 78) - Камельо (Фалькао, 67), Трехо (Нтека, 59)
"Жирона": Гассанига - Арнау, Эрик Гарсия, Блинд, Гутьеррес - Алейш Гарсия - Цыганков (Коуто, 78), Мартин (Валери, 85), Эррера, Савио (Порту, 84) - Довбик (Стуани, 78)
Предупреждения: Альваро Гарсия, 44 - Гутьеррес, 14, Мартин, 73
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