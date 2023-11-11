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Лунин – в старте Реала на матч с Валенсией
Удастся ли Яремчуку забить соотечественнику?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин сыграет в матче 13-го тура Ла Лиги против "Валенсии".
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 11, 2023
???? @valenciacf#RealMadridValencia | @UnicajaBanco pic.twitter.com/tkjzuPbQwK
Напомним, другие два вратаря "сливочных", Тибо Куртуа и Кепа Аррисабалага, травмированы.
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Вчера, 10 ноября, Карло Анчелотти отметил, что страховать Лунина на скамейке запасных будут молодые вратари "Реала" - 18-летний Фран Гонсалес и 19-летний Диего Пинейро.
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
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