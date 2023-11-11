Тренер Жироны: Мы лидируем в чемпионате, имея шесть побед на выезде. Это мечта

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес о сегодняшней победе его команды над "Райо Вальекано" (2:1).

Команда сыграла и победила очень хорошего соперника. Мы начали с пропущенного гола, и игра оказалась очень сложной, но я доволен результатом и действиями своих футболистов. Мы лидируем в чемпионате и у нас уже шесть побед на выезде, это мечта!