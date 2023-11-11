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Тренер Жироны: Мы лидируем в чемпионате, имея шесть побед на выезде. Это мечта
Коуч на седьмом небе от счастья
ФК Жирона
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес о сегодняшней победе его команды над "Райо Вальекано" (2:1).
Команда сыграла и победила очень хорошего соперника. Мы начали с пропущенного гола, и игра оказалась очень сложной, но я доволен результатом и действиями своих футболистов. Мы лидируем в чемпионате и у нас уже шесть побед на выезде, это мечта!
"Жирона" сейчас на первом месте Ла Лиги. Второй "Реал" отстает на 5 очков с игрой в запасе.
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