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Тренер Жироны: Мы лидируем в чемпионате, имея шесть побед на выезде. Это мечта

Испания

Коуч на седьмом небе от счастья

Тренер Жироны: Мы лидируем в чемпионате, имея шесть побед на выезде. Это мечта

ФК Жирона

UA-Футбол
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Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес о сегодняшней победе его команды над "Райо Вальекано" (2:1).

Команда сыграла и победила очень хорошего соперника. Мы начали с пропущенного гола, и игра оказалась очень сложной, но я доволен результатом и действиями своих футболистов. Мы лидируем в чемпионате и у нас уже шесть побед на выезде, это мечта!

"Жирона" сейчас на первом месте Ла Лиги. Второй "Реал" отстает на 5 очков с игрой в запасе.

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Источник:
Girona FC
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