Барселона - Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона" провела три кряду слабых матча, два из которых - в том числе, "Шахтеру" - проиграла. Вероятно, это худший отрезок команды при Хави. Но календарь на стороне "Кулес".

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"Алавес" в этом сезоне набрал всего 2 очка в 5 выездных матчах. Кроме того, у него худшая атака в Ла Лиге - всего 10 забитых мячей в 12 турах.

Пускай "Барса" не бежит и в целом составляет впечатление кризисной команды, такого соперника Левандовский, Гюндоган, Педри, Рафинья, Феликс должны бить на голом классе.

Получится ли у них - узнаем в воскресенье, 12 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало - в 17:15 по Киеву.

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