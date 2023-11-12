Барселона – Алавес: смотреть прямую видеотрансляцию матча 13 тура чемпионата Испании

"Барселона" в последних трех матчах дважды уступила, в том числе однажды в поединке с донецким "Шахтером". Сегодня у "блауграны" будет шанс реабилитироваться перед собственными болельщиками. Особенно это актуально в аспекте борьбы за чемпионство – отрыв от первой "Жироны" составляет семь очков, а "Атлетико" уже давит снизу с матчем в запасе.

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Ла Лига, 13 тур

12 ноября, 17:15

"Барселона" - "Алавес"

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

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