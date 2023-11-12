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Анчелотти о Винисиусе и Родриго в матче с Валенсией: Вернулись на свой лучший уровень
Тренер мадридского Реала об игре с Валенсией
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Omar Vega
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти отметил игру Винисиуса и Родриго, оба игрока забили по два гола в матче против "Валенсии"
"Это была наша лучшая игра в сезоне. Если не считать первых минут, матч был идеальным. Винисиус и Родриго вернулись на свой лучший уровень. Им нужно было время, и в последних двух играх они показали себя очень хорошо, качественно сыграв", — сказал главный тренер мадридского клуба.
Напомним, после матча с "Валенсией" нападающего Винисиуса Жуниора признали лучшим игроком матча.
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