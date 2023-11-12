Анчелотти о Винисиусе и Родриго в матче с Валенсией: Вернулись на свой лучший уровень

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти отметил игру Винисиуса и Родриго, оба игрока забили по два гола в матче против "Валенсии"

"Это была наша лучшая игра в сезоне. Если не считать первых минут, матч был идеальным. Винисиус и Родриго вернулись на свой лучший уровень. Им нужно было время, и в последних двух играх они показали себя очень хорошо, качественно сыграв", — сказал главный тренер мадридского клуба.