Хави: Нынешняя Барселона – это группа сильных футболистов, голодных до побед

Главный тренер "Барселоны" Хави оценил свою команду перед матчем против "Алавеса".

“Иногда у нас происходит ментальная блокировка, которая возникает из-за того, что у нас нет порядка на поле. Нынешняя "Барселона" – это группа сильных футболистов, голодных до побед. Это одна из лучших раздевалок, в которых я когда-либо был, где с игроками можно говорить по-человечески. И в матче с "Алавесом", я надеюсь, это увидит весь мир", - сказал Хави.

В последних трех матчах "Барселона" уступила дважды и одержала одну победу. В настоящее время каталонцы находятся на третьей позиции в таблице Примеры, уступая первой "Жироне" семью очками с матчем в запасе. В группе Лиги чемпионов "блауграна" лидирует, имея одинаковое количество зачетных пунктов из "Порту".

Следующий поединок "Барса" проведет сегодня против "Алавеса". Начало встречи – в 17.15.