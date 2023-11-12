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Барселона пропустила от Алавеса уже на 17-й секунде

Испания
Обновлено

Не могут оправиться после Шахтера

Барселона пропустила от Алавеса уже на 17-й секунде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Прямо сейчас продолжается матч 13-го тура Ла Лиги между "Барселоной" и "Алавесом". Начало игры оказалось "холодным душем" для каталонцев.

"Алавес" сумел открыть счет уже на 17-ой секунде. И это при том, что разводили мяч в центре поля именно "сине-гранатовые".

Автор гола - Саму Омородион.

Интересно, что "Барселона" уже пропускала в этом сезоне на 17-й секунде. Это произошло в игре с "Гранадой" в начале октября. Гол тогда забил Брайан Сарагоса, а поединок завершился ничьей 2:2. Поэтому, именно эти 2 взятия ворот являются самыми быстрыми в Ла Лиге сезона 2023/24 годов.

Напомним, что последней игрой "Барселоны" был матч Лиги Чемпионов с "Шахтером", в котором испанцы уступили 0:1.

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Комментарии
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Баpceлиниуc
12.11.2023 в 18:15
Высший класс! А ведь негр мог и 0-4 делать в 1 тайме. Кюююндэээ.. Хаавиии. Калааан.
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Комментарии 1
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Баpceлиниуc
12.11.2023 в 18:15
Высший класс! А ведь негр мог и 0-4 делать в 1 тайме. Кюююндэээ.. Хаавиии. Калааан.
Ответить
0
0

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