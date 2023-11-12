Барселона пропустила от Алавеса уже на 17-й секунде

Прямо сейчас продолжается матч 13-го тура Ла Лиги между "Барселоной" и "Алавесом". Начало игры оказалось "холодным душем" для каталонцев.

"Алавес" сумел открыть счет уже на 17-ой секунде. И это при том, что разводили мяч в центре поля именно "сине-гранатовые".

Автор гола - Саму Омородион.

Интересно, что "Барселона" уже пропускала в этом сезоне на 17-й секунде. Это произошло в игре с "Гранадой" в начале октября. Гол тогда забил Брайан Сарагоса, а поединок завершился ничьей 2:2. Поэтому, именно эти 2 взятия ворот являются самыми быстрыми в Ла Лиге сезона 2023/24 годов.



Напомним, что последней игрой "Барселоны" был матч Лиги Чемпионов с "Шахтером", в котором испанцы уступили 0:1.