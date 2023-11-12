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Примера. Барселона - Алавес 2:1. Левандовский спасает при плохой игре

Испания

Поляк напомнил о себе

Примера. Барселона - Алавес 2:1. Левандовский спасает при плохой игре

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

"Барселона" и "Алавес" создали примерно поровну моментов, и разницу сделало качество нападающих. Левандовский - это вам не Саму.

Форвард "Алавеса" мог запросто закрывать матч еще до перерыва. Да, он забил на 1-й минуте, воспользовавшись прострелом с левого фланга от Хави Лопеса. Но что было дальше?

Саму еще дважды вываливался на тер Штегена, пользуясь катастрофической игрой Жюля Кунде, и оба раза даже не попал в створ ворот. Невероятно!

"Барса", в свою очередь, больше имитировала футбол, чем его играла. Отсутствие командной скорости, агрессии, одиночные попытки отдельных игроков прорваться сквозь толпу, десяток навесов в никуда - команда словно вернулась во времена Рональда Кумана.

По такой игре "Барсе" был нужен лидер, чтобы вернуться в игру, и логично им стал Роберт Левандовский. На 53-й минуте поляк забил выдающийся гол со второго этажа, словно послав всем сигнал - эй, я еще здесь! Мы еще здесь!

Ну, и в дальнейшем "Барса" мало-помалу дожала соперника. Подачи, забросы, стандарты - и вот уже Ферран спровоцировал на фол Абгара, а Роберт реализовал пенальти. 2:1!

Ясно, что победа над "Алавесом" не можеть быть предметом гордости чемпиона, но, если учесть, как "Барса" начала матч, то Хави должен быть очень доволен. Вероятно, Левандовский спас его от неприятного разговора с Лапортой.

В таблице каталонцы пока третьи с 30 очками - это на 4 меньше, чем у "Жироны". У "Алавеса" - 12 баллов и 14-я строчка.

13-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Алавес" - 2:1

Голы: Левандовский, 53, 78 (с пенальти) - Саму, 1

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кунде (Бальде, 70), Иньиго Мартинес, Канселу - Гюндоган, Педри (Ромеу, 81) - Ямаль, Фермин Лопес (Рафинья, 63), Жоау Феликс (Ферран Торрес, 70) - Левандовский

"Алавес": Сивера - Горосабель (Теналья, 85), Абгар, Марин, Дуарте - Бланко (Томас Мендес, 85), Гевара - Риоха (Реббах, 63), Гуриди (Хаджи, 79), Хави Лопес - Саму (Кике, 79)

Предупреждения: Левандовский, 62, Гюндоган, 90+1

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Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.11.2023 в 19:24
Какая дерьмовая игра. Первый тайм затем паника-навал, уровень 12летних школьников. Почему не поставили пенальти в ворота Барсы на последних секундах? Позорное зрелище. Мне жалко «с детства за Барсу» обоих португальцев и Гюндогана. Ребята рвались в команду, но скоро наверное будут рваться из нее. В следующем туре Райо уничтожит их, если ничего не изменится в игре.
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Комментарии 4
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.11.2023 в 19:24
Какая дерьмовая игра. Первый тайм затем паника-навал, уровень 12летних школьников. Почему не поставили пенальти в ворота Барсы на последних секундах? Позорное зрелище. Мне жалко «с детства за Барсу» обоих португальцев и Гюндогана. Ребята рвались в команду, но скоро наверное будут рваться из нее. В следующем туре Райо уничтожит их, если ничего не изменится в игре.
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Баpceлиниуc
12.11.2023 в 19:21
Кое-как вымучили. Роберт снова спасает хавину ж0пу. А ведь это только Алавес. А, если б верзила Саму не тупил в 1 тайме... то то же. Ну и Кюндэ... Але ось Шановний з'явився, він нам зараз про нього розкаже. Так, пан Віталій, розкажете?
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Spokoyno (Київ)
12.11.2023 в 19:18
Ну термін "погано" Доволі суперечливий Посередня гра, гарний результат І крім +3 добре, що Роберт прокинувся
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.11.2023 в 19:26
«гарний результат» …. это наверное наш уважаемый Виталий шутит так? ))
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