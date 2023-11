Примера. Барселона - Алавес 2:1. Левандовский спасает при плохой игре

"Барселона" и "Алавес" создали примерно поровну моментов, и разницу сделало качество нападающих. Левандовский - это вам не Саму.

Форвард "Алавеса" мог запросто закрывать матч еще до перерыва. Да, он забил на 1-й минуте, воспользовавшись прострелом с левого фланга от Хави Лопеса. Но что было дальше?

Саму еще дважды вываливался на тер Штегена, пользуясь катастрофической игрой Жюля Кунде, и оба раза даже не попал в створ ворот. Невероятно!

"Барса", в свою очередь, больше имитировала футбол, чем его играла. Отсутствие командной скорости, агрессии, одиночные попытки отдельных игроков прорваться сквозь толпу, десяток навесов в никуда - команда словно вернулась во времена Рональда Кумана.

4 - Barcelona attempted just four shots in the first 45 minutes against Alavés, their lowest total in a first half of a game at the Estadi Olímpic Lluís Companys in all competitions this season. Cloudy. pic.twitter.com/KAnXz4Tr4D

По такой игре "Барсе" был нужен лидер, чтобы вернуться в игру, и логично им стал Роберт Левандовский. На 53-й минуте поляк забил выдающийся гол со второго этажа, словно послав всем сигнал - эй, я еще здесь! Мы еще здесь!

Ну, и в дальнейшем "Барса" мало-помалу дожала соперника. Подачи, забросы, стандарты - и вот уже Ферран спровоцировал на фол Абгара, а Роберт реализовал пенальти. 2:1!

Ясно, что победа над "Алавесом" не можеть быть предметом гордости чемпиона, но, если учесть, как "Барса" начала матч, то Хави должен быть очень доволен. Вероятно, Левандовский спас его от неприятного разговора с Лапортой.

6 - Robert Lewandowski has scored his first goal for Barcelona since his brace against Celta in September, ending his worst run without scoring at club level across all competitions (six games) since February 2011 with Borussia Dortmund (10). Explosion. pic.twitter.com/zp5GydhUff