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Анчелотти об игровом времени Лунина: Иногда мне приходится быть несправедливым
Говорит, что это его сложная работа - выбирать лучших в состав
Фото: twitter.com/realmadrid
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, был ли он несправедливым к голкиперу Андрею Лунину, при выборе стартового состава все эти годы.
Я не знаю, был ли я несправедливым к нему. Когда у вас есть команда такого уровня, иногда вам приходится быть несправедливым. Сегодня Модрич мог бы выйти в стартовом составе. Это моя работа - выбирать, а это не так всегда так просто. Это была лучшая игра, да. Валенсия показала не лучший уровень, потому что мы провели очень хорошую игру. Через 15 минут мы сыграли идеальную игру
"Реал" вчера разгромил "Валенсию" в рамках 13-го тура Ла Лиги со счетом 5:1. Голы забивали Карвахаль, по 2 - Винисиус и Родриго, а также Дуро со стороны "летучих мышей". Андрей Лунин вышел в стартовом составе. Это был его 4-й матч в сезоне.
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