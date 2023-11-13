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Левандовский разозлился на Ямаля в матче с Алавесом. Поляк отказался пожать руку партнеру
Роберт разозлился на партнера
Getty Images / Global Images Ukraine
Роберт Левандовский разозлился из-за решения Ламина Ямаля в матче с Алавесом
На 72-й минуте матча Ла Лиги Барселона - Алавес (2:1) 16-летний вингер завершил атаку ударом в ближний угол вместо того, чтобы отдать пас неприкрытому Левандовскому, который стоял на дальней штанге.
Такое решение вывело поляка из себя. "Ламин! На дальнюю штангу!" - громко крикнул 35-летний игрок партнеру, после чего продолжил возмущаться и хлопать руками.
Вскоре Ямаль подошел к Левандовскому, чтобы хлопнуть партнера по руке. Роберт демонстративно отказался от примирительного жеста.
I don't understand why Lewandowski got so angry at Lamine Yamal here.— ????155A (@issa_umar54500) November 12, 2023
He's only 16, mistakes happen.pic.twitter.com/VqlDGDxWsM
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