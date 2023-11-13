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Левандовский разозлился на Ямаля в матче с Алавесом. Поляк отказался пожать руку партнеру

Испания

Роберт разозлился на партнера

Левандовский разозлился на Ямаля в матче с Алавесом. Поляк отказался пожать руку партнеру

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Роберт Левандовский разозлился из-за решения Ламина Ямаля в матче с Алавесом

На 72-й минуте матча Ла Лиги Барселона - Алавес (2:1) 16-летний вингер завершил атаку ударом в ближний угол вместо того, чтобы отдать пас неприкрытому Левандовскому, который стоял на дальней штанге.

Такое решение вывело поляка из себя. "Ламин! На дальнюю штангу!" - громко крикнул 35-летний игрок партнеру, после чего продолжил возмущаться и хлопать руками.

Вскоре Ямаль подошел к Левандовскому, чтобы хлопнуть партнера по руке. Роберт демонстративно отказался от примирительного жеста.

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Роберт Левандовский Примера Барселона Ламин Ямал
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Саmpеón
13.11.2023 в 17:55
болото бурлить
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Комментарии 1
avatar
Саmpеón
13.11.2023 в 17:55
болото бурлить
Ответить
0
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