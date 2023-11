Левандовский разозлился на Ямаля в матче с Алавесом. Поляк отказался пожать руку партнеру

Роберт Левандовский разозлился из-за решения Ламина Ямаля в матче с Алавесом

На 72-й минуте матча Ла Лиги Барселона - Алавес (2:1) 16-летний вингер завершил атаку ударом в ближний угол вместо того, чтобы отдать пас неприкрытому Левандовскому, который стоял на дальней штанге.

Такое решение вывело поляка из себя. "Ламин! На дальнюю штангу!" - громко крикнул 35-летний игрок партнеру, после чего продолжил возмущаться и хлопать руками.

Вскоре Ямаль подошел к Левандовскому, чтобы хлопнуть партнера по руке. Роберт демонстративно отказался от примирительного жеста.

I don't understand why Lewandowski got so angry at Lamine Yamal here.



He's only 16, mistakes happen.pic.twitter.com/VqlDGDxWsM