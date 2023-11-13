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Хави о критике СМИ в адрес игроков: Меня тоже называли раковой опухолью Барселоны

Испания

Хави вспомнил свою игровую карьеру

Хави о критике СМИ в адрес игроков: Меня тоже называли раковой опухолью Барселоны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В 13-м туре Ла Лиги "Барселона" обыграла "Алавес" (2:1). После игры главный тренер "блауграны" рассказал о влиянии критики в СМИ на игру футболистов:

"Пресса влияет на "Барсу", игроки напряжены из-за негатива. Команда переживает не лучшие времена".

"На меня критика не влияет. Я не играю в футбол. Я не нервничаю. Меня называли раком "Барсы", когда я играл за нее, а теперь я ее тренирую. Я сказал это игрокам в перерыве.

Они заслужили похвалу. Я ценю то, что мы проявили характер и сделали решающий мяч", - сказал Хави.

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Барселона Хави
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Источник:
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