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Новым главным тренером Вильярреала стал Марселино Гарсия Тораль
Марселино уже тренировал команду с 2013 по 2016 год
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Новым главным тренером "Вильярреала" стал Марселино Гарсия Тораль.
58-летний специалист заключил контракт сроком до лета 2026 года и со вторника приступает к работе.
Марселино уже работал в "Вильярреале" с 2013 по 2016 год. Затем он возглавлял "Валенсию", "Атлетик" и "Марсель". Французский клуб он покинул в сентябре.
После 13 туров "Вильярреал" идет в Ла Лиге на 14-м месте с 12 очками. В следующем матче он встретится с "Осасуной" (26 ноября).
¡Marce ya está en Vila-real! ¡Bienvenido de nuevo a casa, míster ????! pic.twitter.com/cyeFKY7coz— Villarreal CF (@VillarrealCF) November 13, 2023
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