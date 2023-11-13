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Новым главным тренером Вильярреала стал Марселино Гарсия Тораль

Испания

Марселино уже тренировал команду с 2013 по 2016 год

Новым главным тренером Вильярреала стал Марселино Гарсия Тораль

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
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Новым главным тренером "Вильярреала" стал Марселино Гарсия Тораль.

58-летний специалист заключил контракт сроком до лета 2026 года и со вторника приступает к работе.

Марселино уже работал в "Вильярреале" с 2013 по 2016 год. Затем он возглавлял "Валенсию", "Атлетик" и "Марсель". Французский клуб он покинул в сентябре.

После 13 туров "Вильярреал" идет в Ла Лиге на 14-м месте с 12 очками. В следующем матче он встретится с "Осасуной" (26 ноября).

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Марселино Тораль Вильярреал
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