Левандовский отрицает конфликт с Ямалем: Когда на поле подсказывают или кричат - это нормально

Роберт Левандовский разозлился из-за решения Ламина Ямаля пробить по воротам, а не отдать ему пас, Роберт накричал на партнера и не пожал ему руку.



Роберт прокомментировал свои разногласия с Ламином Ямалем.

"Комментировать особо нечего, это была полная случайность. Что касается моих отношений с Ламином, то я много раз с ним разговаривал, даже во время этого матча, помогал ему, давал советы.



Это нормально. То, что иногда на поле что-то говорят, подсказывают или даже кричат, чтобы было лучше слышно, - это нормально.



Что касается жеста, то это полная случайность, я бы не стал здесь искать скрытый подтекст или второе дно.



Испанская пресса живет подобными новостями, ситуациями, которые преувеличиваются или интерпретируются по-своему. Это незначительные вещи, которые не имеют смысла.



Не хочу оправдываться, для меня это очень банальные вещи, которые не имеют смысла. Я чувствую себя глупо, даже просто обсуждая это. Не хочу ничего объяснять, потому что объяснять здесь нечего. Давайте закроем тему", - сказал форвард "Барселоны".