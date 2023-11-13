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Левандовский отрицает конфликт с Ямалем: Когда на поле подсказывают или кричат - это нормально
Роберт прокомментировал свои разногласия с Ямалем
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es
Роберт Левандовский разозлился из-за решения Ламина Ямаля пробить по воротам, а не отдать ему пас, Роберт накричал на партнера и не пожал ему руку.
Роберт прокомментировал свои разногласия с Ламином Ямалем.
"Комментировать особо нечего, это была полная случайность. Что касается моих отношений с Ламином, то я много раз с ним разговаривал, даже во время этого матча, помогал ему, давал советы.
Это нормально. То, что иногда на поле что-то говорят, подсказывают или даже кричат, чтобы было лучше слышно, - это нормально.
Что касается жеста, то это полная случайность, я бы не стал здесь искать скрытый подтекст или второе дно.
Испанская пресса живет подобными новостями, ситуациями, которые преувеличиваются или интерпретируются по-своему. Это незначительные вещи, которые не имеют смысла.
Не хочу оправдываться, для меня это очень банальные вещи, которые не имеют смысла. Я чувствую себя глупо, даже просто обсуждая это. Не хочу ничего объяснять, потому что объяснять здесь нечего. Давайте закроем тему", - сказал форвард "Барселоны".
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