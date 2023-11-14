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Симеоне: Если игрок не может справиться с критикой, он не должен выходить на поле

Испания

Психология не менее важна в футболе

Симеоне: Если игрок не может справиться с критикой, он не должен выходить на поле

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал о критике в футболе.

"Критика не влияет на меня. Более того, иногда я разделяю то, что обо мне говорят, люди бывают правы. Есть журналисты, которые оказываются правыми, однако часто мы обладаем информацией, которой у них нет. Если игрок не может справиться с критикой, он не должен играть в футбол. Мы все ежедневно подвергаемся её воздействию", — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Напомним, недавно аргентинский специалист продлил свой контракт с «матрасниками» до 2027 года.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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