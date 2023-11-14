Суд Барселоны завершил расследование по делу Дани Алвеса

Суд Барселоны завершил расследование по делу экс-футболиста сине-гранатовых и сборной Бразилии Дани Алвеса, обвиняемого в изнасиловании девушки в ночном клубе. Об этом информирует Footmercato.

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Сообщается, что вскоре должна начаться стадия судебного разбирательства, по итогам которой в отношении бразильского игрока будет вынесено соответствующее решение. Подчеркивается, что сторонам обвинения и защиты предоставлено пять дней для того, чтобы подготовиться к указанной стадии судебного процесса. Каждая сторона должна изложить свою версию событий, из-за которых Алвес оказался под следствием.

Напомним, Алвес находится под стражей в каталонской тюрьме уже более полугода. В январе ему предъявили обвинение в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе "Саттон" в Барселоне.