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Тренеры Ла Лиги встретились с RFEF. Анчелотти назвал сборы "бардаком" и раньше поехал на тренировку
Карло не понравился ход встречи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти не понравился ход встречи тренеров клубов Ла Лиги с RFEF.
Как передает Diario Sport, итальянец, возглавляющий "Реал", назвал сборы "бардаком", а также отметил, что "они не понимают тренеров". При этом Анчелотти не остался на встречу с судьями и отправился вести занятия на базе мадридцев.
Тренеры испанских команд выразили всеобщее возмущение по поводу положения специалистов, уволенных без выплаты компенсации. Этот вопрос первым поднял Кике Сетьен, который покинул "Вильярреал" в сентябре. Он назвал тренеров "самым слабым звеном". Анчелотти перед уходом поддержал коллегу.
Хави, который работает в "Барселоне", предложил организовать совместную пресс-конференцию, на которой тренеры смогли бы выразить свое недовольство. Также он подал идею, согласно которой клубы, которые не выполняют обязательства перед тренерами, не допускались бы к соревнованиям.
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