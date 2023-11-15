Тренеры Ла Лиги встретились с RFEF. Анчелотти назвал сборы "бардаком" и раньше поехал на тренировку

Карло Анчелотти не понравился ход встречи тренеров клубов Ла Лиги с RFEF.

Как передает Diario Sport, итальянец, возглавляющий "Реал", назвал сборы "бардаком", а также отметил, что "они не понимают тренеров". При этом Анчелотти не остался на встречу с судьями и отправился вести занятия на базе мадридцев.

Тренеры испанских команд выразили всеобщее возмущение по поводу положения специалистов, уволенных без выплаты компенсации. Этот вопрос первым поднял Кике Сетьен, который покинул "Вильярреал" в сентябре. Он назвал тренеров "самым слабым звеном". Анчелотти перед уходом поддержал коллегу.

Хави, который работает в "Барселоне", предложил организовать совместную пресс-конференцию, на которой тренеры смогли бы выразить свое недовольство. Также он подал идею, согласно которой клубы, которые не выполняют обязательства перед тренерами, не допускались бы к соревнованиям.