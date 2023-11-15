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Довбик попал в сборную открытий сезона по версии Marca
Украинский форвард делит место в команде с несколькими игроками Жироны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Самая популярная газета Испании Marca подвела предварительные итоги сезона 2023/24.
После 13 туров Ла Лиги (треть чемпионата) спортивное издание решило составить две сборные – “идеальную команду” и “команды открытий”.
Неожиданный лидер чемпионата “Жирона” представлен как и в первой, так и во второй команде.
Украинский форвард Артем Довбик оказался среди “открытий”.
В 13 матчах чемпионата Испании Довбик забил семь голов и отдать пять ассистов.
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