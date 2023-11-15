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Довбик попал в сборную открытий сезона по версии Marca

Испания

Украинский форвард делит место в команде с несколькими игроками Жироны

Довбик попал в сборную открытий сезона по версии Marca

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Самая популярная газета Испании Marca подвела предварительные итоги сезона 2023/24.

После 13 туров Ла Лиги (треть чемпионата) спортивное издание решило составить две сборные – “идеальную команду” и “команды открытий”.

Неожиданный лидер чемпионата “Жирона” представлен как и в первой, так и во второй команде.

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Украинский форвард Артем Довбик оказался среди “открытий”.

Довбик попал в сборную открытий сезона по версии Marca - изображение 2

В 13 матчах чемпионата Испании Довбик забил семь голов и отдать пять ассистов.

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