Довбик попал в сборную открытий сезона по версии Marca

Самая популярная газета Испании Marca подвела предварительные итоги сезона 2023/24.

После 13 туров Ла Лиги (треть чемпионата) спортивное издание решило составить две сборные – “идеальную команду” и “команды открытий”.

Неожиданный лидер чемпионата “Жирона” представлен как и в первой, так и во второй команде.

Украинский форвард Артем Довбик оказался среди “открытий”.

В 13 матчах чемпионата Испании Довбик забил семь голов и отдать пять ассистов.