Симеоне: Атлетико является фаворитом номер один на победу в Ла Лиге

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо считает, что у "матрасников" больше всего шансов выиграть испанскую Примеру в нынешнем сезоне.

"Является ли "Атлетико" претендентом на победу в Ла Лиге? Конечно, да. "Атлетико" является фаворитом номер один. Я думаю, что каждый игрок думает так же, как и я", — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

Напомним, после 12 туров чемпионата Испании команда Диего Симеоне набрала 28 очков и на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице.