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Симеоне: Атлетико является фаворитом номер один на победу в Ла Лиге
Тренер уверен в своей команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо считает, что у "матрасников" больше всего шансов выиграть испанскую Примеру в нынешнем сезоне.
"Является ли "Атлетико" претендентом на победу в Ла Лиге? Конечно, да. "Атлетико" является фаворитом номер один. Я думаю, что каждый игрок думает так же, как и я", — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.
Напомним, после 12 туров чемпионата Испании команда Диего Симеоне набрала 28 очков и на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице.
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