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Барселона нашла возможную замену для Хави
Речь идет о еще одном бывшем футболисте каталонцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хави может покинуть пост главного тренера "Барселоны" после завершения сезона, если 43-летний тренер не выполнит поставленные перед ним задачи.
Как сообщает El Chiringuito TV, если Хави будет отправлен в отставку, его место может занять Рафа Маркес, возглавляющий вторую команду "Барселоны".
По информации источника, бывший защитник каталонцев и сборной Мексики является фаворитом у совета директоров "Барселоны".
Si Xavi Hernández no continuara en el Barça, Rafa Márquez es el favorito para ocupar su lugar.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 16, 2023
Atentos a lo que desveló anoche @10JoseAlvarez en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/bU7plnby3G
Ранее стало известно, что руководство "Барсы" обеспокоено игрой команды и не согласны со словами Хави о давлении прессы.
После 13 туров Ла Лиги "Барселона" занимает 3-е место, отставая от лидирующей "Жироны" на 4 очка.
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