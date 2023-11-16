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Барселона нашла возможную замену для Хави

Испания

Речь идет о еще одном бывшем футболисте каталонцев

Барселона нашла возможную замену для Хави

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Хави может покинуть пост главного тренера "Барселоны" после завершения сезона, если 43-летний тренер не выполнит поставленные перед ним задачи.

Как сообщает El Chiringuito TV, если Хави будет отправлен в отставку, его место может занять Рафа Маркес, возглавляющий вторую команду "Барселоны".

По информации источника, бывший защитник каталонцев и сборной Мексики является фаворитом у совета директоров "Барселоны".

Ранее стало известно, что руководство "Барсы" обеспокоено игрой команды и не согласны со словами Хави о давлении прессы.

После 13 туров Ла Лиги "Барселона" занимает 3-е место, отставая от лидирующей "Жироны" на 4 очка.

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
16.11.2023 в 20:42
Авжеж вони стурбовані "поганим результатом команди" А підбором нападників вони дуже задоволені А Хаві заручник ситуації! Щоб поправити фінансове становище конче необхідно показувати видовищний футбол, а з наявними футболістами зробити це майже не можливо! От Ернандес і смикається від потрібно щось заробляти та треба демонструвати яскраве шоу
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Комментарии 7
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Spokoyno (Київ)
16.11.2023 в 20:42
Авжеж вони стурбовані "поганим результатом команди" А підбором нападників вони дуже задоволені А Хаві заручник ситуації! Щоб поправити фінансове становище конче необхідно показувати видовищний футбол, а з наявними футболістами зробити це майже не можливо! От Ернандес і смикається від потрібно щось заробляти та треба демонструвати яскраве шоу
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Баpceлиниуc
16.11.2023 в 20:12
Вон лучше бы Мичела с Жироны взяли.
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ФутбольнийГеній (Рівне)
16.11.2023 в 20:15
Ніт, не чіпайте Мітчела, ЖиронаUA топ)))
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Баpceлиниуc
16.11.2023 в 20:21
Как ты думаешь, если бы Мичелу в конце сезона предложили стать главным тренером Барсы, он бы долго сомневался?
 
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Баpceлиниуc
16.11.2023 в 20:07
А может совет директоров сменить, шобы больше не назначали очередное хави?
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mafan (Рівне)
16.11.2023 в 19:57
Чим же Рафа кращий?
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Баpceлиниуc
16.11.2023 в 20:17
Руководство Барсы чудит без баяна. Я вообще сомневаюсь в их адекватности. Столько нелепых решений, назначений и трансферов. И этот долбое@изм не прекращается.
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