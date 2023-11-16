Барселона нашла возможную замену для Хави

Хави может покинуть пост главного тренера "Барселоны" после завершения сезона, если 43-летний тренер не выполнит поставленные перед ним задачи.

Как сообщает El Chiringuito TV, если Хави будет отправлен в отставку, его место может занять Рафа Маркес, возглавляющий вторую команду "Барселоны".

По информации источника, бывший защитник каталонцев и сборной Мексики является фаворитом у совета директоров "Барселоны".

Si Xavi Hernández no continuara en el Barça, Rafa Márquez es el favorito para ocupar su lugar.



Atentos a lo que desveló anoche @10JoseAlvarez en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/bU7plnby3G — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 16, 2023

Ранее стало известно, что руководство "Барсы" обеспокоено игрой команды и не согласны со словами Хави о давлении прессы.

После 13 туров Ла Лиги "Барселона" занимает 3-е место, отставая от лидирующей "Жироны" на 4 очка.