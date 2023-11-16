Лапорта: Мы полностью поддерживаем Хави. Важно, как закончится этот сезон

Жоан Лапорта заявил о доверии к Хави со стороны руководства "Барселоны".

"Хочу подтвердить, как ранее это сделали Деку и руководители моего правления, что мы полностью поддерживаем нашего тренера, и для нас большая гордость видеть Хави во главе клуба благодаря его профессиональным и человеческим качествам.

Мы в правильном положении, это очень важно. У нас хорошие позиции в Лиге чемпионов и в Ла Лиге. Сейчас очень важно сплотиться. У нас есть время, чтобы дать травмированным игрокам восстановиться, и тогда для Хави будут доступны все игроки.

Важно, как закончится этот сезон. Мы работаем, чтобы у нас были силы на финишной прямой", - сказал президент "Барселоны".