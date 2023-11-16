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Лапорта: Мы полностью поддерживаем Хави. Важно, как закончится этот сезон
Президент "Барселоны" прокомментировал слухи о возможном увольнении Хави
Getty Images / Global Images Ukraine
Жоан Лапорта заявил о доверии к Хави со стороны руководства "Барселоны".
"Хочу подтвердить, как ранее это сделали Деку и руководители моего правления, что мы полностью поддерживаем нашего тренера, и для нас большая гордость видеть Хави во главе клуба благодаря его профессиональным и человеческим качествам.
Мы в правильном положении, это очень важно. У нас хорошие позиции в Лиге чемпионов и в Ла Лиге. Сейчас очень важно сплотиться. У нас есть время, чтобы дать травмированным игрокам восстановиться, и тогда для Хави будут доступны все игроки.
Важно, как закончится этот сезон. Мы работаем, чтобы у нас были силы на финишной прямой", - сказал президент "Барселоны".
Ранее в СМИ появилась информация, что
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