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Лапорта: Мы полностью поддерживаем Хави. Важно, как закончится этот сезон

Испания

Президент "Барселоны" прокомментировал слухи о возможном увольнении Хави

Лапорта: Мы полностью поддерживаем Хави. Важно, как закончится этот сезон

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Жоан Лапорта заявил о доверии к Хави со стороны руководства "Барселоны".

"Хочу подтвердить, как ранее это сделали Деку и руководители моего правления, что мы полностью поддерживаем нашего тренера, и для нас большая гордость видеть Хави во главе клуба благодаря его профессиональным и человеческим качествам.

Мы в правильном положении, это очень важно. У нас хорошие позиции в Лиге чемпионов и в Ла Лиге. Сейчас очень важно сплотиться. У нас есть время, чтобы дать травмированным игрокам восстановиться, и тогда для Хави будут доступны все игроки.

Важно, как закончится этот сезон. Мы работаем, чтобы у нас были силы на финишной прямой", - сказал президент "Барселоны".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Барселона" может назначить на пост главного тренера Рафу Маркеса, если Хави не выполнит задач на сезон.

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Источник:
Marca
Комментарии
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Баpceлиниуc
16.11.2023 в 20:26
Боже мій, шо воно верзе?
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Комментарии 1
avatar
Баpceлиниуc
16.11.2023 в 20:26
Боже мій, шо воно верзе?
Ответить
0
0

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