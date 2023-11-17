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Ямаль о споре с Левандовским: Роберт уже объяснил - такое случается на поле. Никаких проблем нет

Испания

Ямаль высказался о споре с Левандовским

Ямаль о споре с Левандовским: Роберт уже объяснил - такое случается на поле. Никаких проблем нет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Ламин Ямаль высказался о споре с Робертом Левандовским в матче с "Алавесом".

Напомним, на 72-й минуте матча Ла Лиги (2:1) 16-летний вингер "Барселоны" завершил атаку ударом в ближний угол вместо того, чтобы отдать пас открытому Левандовскому, который стоял на дальней штанге, после чего поляк выразил недовольство решением Ямаля. Вскоре Ямаль подошел к Левандовскому, чтобы хлопнуть партнера по руке, но Роберт демонстративно отказался от примирительного жеста. Однако через несколько минут, после реализованного Левандовским пенальти, игроки обсудили ситуацию.

"Я много общался и советовался с ним, даже в том матче.

Левандовский уже все объяснил - такие вещи случаются на поле. Он лишь один из партнеров по команде, никаких проблем нет", - сказал Ямаль.

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Источник:
marca
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