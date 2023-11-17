Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джуд Беллингем получил награду Golden Boy - 2023
Лучший молодой футболист по итогам сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем был удостоен награды Golden Boy, которую итальянское издание Tuttosport вручает лучшему молодому футболисту по итогам сезона.
На награду также претендовали Джамал Мусиала ("Бавария"), Хави Симонс ("РБ Лейпциг"), Антониу Силва ("Бенфика"), Алекс Бальде ("Барселона"), Флориан Виртц ("Байер"), Беньямин Шешко ("РБ Лейпциг"), Джорджо Скальвини ("Аталанта"), Расмус Хейлунд ("Манчестер Юнайтед"), Ливай Колуилл ("Челси"), Йохан Бакайоко (ПСВ), Милош Керкез ("Борнмут"), Артюр Вермерен ("Антверпен"), Эван Фергюсон ("Брайтон"), Люка Гурна-Дуат ("Ред Булл Зальцбург"), Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ"), Усман Диоманде ("Спортинг"), Арнау Мартинес ("Жирона"), Матис Тель ("Бавария"), Анди Диуф ("Ланс").
JUDE BELLINGHAM is Golden Boy Absolute Best! @realmadrid #Goldenboy #Goldenboy2023 #football pic.twitter.com/VXIMAjlDED— Golden Boy (@GoldenBoyAwards) November 17, 2023
Отметим, что Джуд Беллингем сейчас лидирует в испанском чемпионате по системе "гол+пас", набрав двенадцать баллов в одиннадцати матчах.
Популярное сейчас
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Определилась бригада арбитров, которая обслужит матч Украина - Италия
- Тайный спарринг Украины, переподписание контракта Лучано Лучи и темное прошлое Абрамовича. Главные новости за 16 ноября
- Федерико Вальверде: Я не знаю, как остановить Лионеля Месси. Мне никогда этого не удавалось
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото