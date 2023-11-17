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Джуд Беллингем получил награду Golden Boy - 2023

Испания
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Лучший молодой футболист по итогам сезона

Джуд Беллингем получил награду Golden Boy - 2023

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Английский полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем был удостоен награды Golden Boy, которую итальянское издание Tuttosport вручает лучшему молодому футболисту по итогам сезона.

На награду также претендовали Джамал Мусиала ("Бавария"), Хави Симонс ("РБ Лейпциг"), Антониу Силва ("Бенфика"), Алекс Бальде ("Барселона"), Флориан Виртц ("Байер"), Беньямин Шешко ("РБ Лейпциг"), Джорджо Скальвини ("Аталанта"), Расмус Хейлунд ("Манчестер Юнайтед"), Ливай Колуилл ("Челси"), Йохан Бакайоко (ПСВ), Милош Керкез ("Борнмут"), Артюр Вермерен ("Антверпен"), Эван Фергюсон ("Брайтон"), Люка Гурна-Дуат ("Ред Булл Зальцбург"), Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ"), Усман Диоманде ("Спортинг"), Арнау Мартинес ("Жирона"), Матис Тель ("Бавария"), Анди Диуф ("Ланс").

Отметим, что Джуд Беллингем сейчас лидирует в испанском чемпионате по системе "гол+пас", набрав двенадцать баллов в одиннадцати матчах.

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