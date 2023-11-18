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Жирона хочет вернуть своего полузащитника, которого прошлым летом продала в Барселону

Испания

Но только если "блауграна" этого захочет

Жирона хочет вернуть своего полузащитника, которого прошлым летом продала в Барселону

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Директор "Жироны" Карсель рассказал о желании клуба вернуть своего бывшего полузащитника 32-летнего Ориоля Ромеу.

“Если Ориолю Ромеу будет предложено покинуть “Барсу”, мы хотели бы его вернуть. Никто не говорил нам, что он может уйти, но если он уйдет… мы хотели бы пригласить его”, - сказал Карсель.

Также директор добавил, что клубу важно сохранить своих игроков и главного тренера в ближайшее время.

Ромеу присоединился к "Барселоне" в июле 2023 года. "Блауграна" заплатила за футболиста 3,4 миллиона евро.

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Барселона Ориоль Ромеу Жирона
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Источник:
mundodeportivo
Комментарии
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Баpceлиниуc
18.11.2023 в 13:02
Та забирайте, он оказался никакой.
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Комментарии 1
avatar
Баpceлиниуc
18.11.2023 в 13:02
Та забирайте, он оказался никакой.
Ответить
0
0

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