Жирона хочет вернуть своего полузащитника, которого прошлым летом продала в Барселону

Директор "Жироны" Карсель рассказал о желании клуба вернуть своего бывшего полузащитника 32-летнего Ориоля Ромеу.

“Если Ориолю Ромеу будет предложено покинуть “Барсу”, мы хотели бы его вернуть. Никто не говорил нам, что он может уйти, но если он уйдет… мы хотели бы пригласить его”, - сказал Карсель.

Также директор добавил, что клубу важно сохранить своих игроков и главного тренера в ближайшее время.

Ромеу присоединился к "Барселоне" в июле 2023 года. "Блауграна" заплатила за футболиста 3,4 миллиона евро.