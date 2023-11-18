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Севилью может ждать наказание из-за скандирования фанатов во время матча с Бетисом

Испания

Только посмотрите что они кричали

Севилью может ждать наказание из-за скандирования фанатов во время матча с Бетисом

UA-Футбол
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В минувшие выходные в Ла Лиге состоялось так называемое "Эль Гран Дерби" между "Севильей" и "Бетисом". Встреча проходила на поле первых.

Перед матчем часть болельщиков начала скандировать "Иско, умри" к полузащитнику "Бетиса".

Ла Лига уже обратилась из-за этого в Комитет по вопросам соревнований и Комиссию по борьбе с насилием, чтобы те занялись этим случаем.

Игра завершилась вничью - 1:1. Иско отыграл весь поединок и стал одним из лучших игроков, которые были на поле.

Напомним, что Иско стал игроком "Бетиса" с сезона 2023/24 годов, а перед этим выступал именно за "Севилью".

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