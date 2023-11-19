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Руководство Барселоны определилось с целями перед зимним и летним трансферными окнами

Испания
Обновлено

Барселона строит планы на предстоящие трансферные окна

Руководство Барселоны определилось с целями перед зимним и летним трансферными окнами

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Как сообщает Mundo Deportivo, "Барселона" уже строит планы на летнее и зимнее трансферные окна.

Спортивное руководство поставило цели перед предстоящим зимним и летним трансферными окнами. Клуб рассматривает трех игроков: Мартина Субименди ("Реал Сосьедад"), Бруно Гимараэса ("Ньюкасл") и Эдерсона Лоуренсо ("Аталанта"). Также "Барселона" заинтересована в сохранении Жоау Канселу, ведь в клубе считают, что он соответствует стилю "Барселоны".

Напомним, на текущий момент "Барселона" занимает третье место в Ла Лиге с 30 очками.

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Барселона
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Источник:
Mundo Deportivo
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
19.11.2023 в 11:35
Типа дайте в долг???
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
19.11.2023 в 11:35
Типа дайте в долг???
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
19.11.2023 в 10:07
Невже грошенята з"явились?
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