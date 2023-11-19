Руководство Барселоны определилось с целями перед зимним и летним трансферными окнами

Как сообщает Mundo Deportivo, "Барселона" уже строит планы на летнее и зимнее трансферные окна.

Спортивное руководство поставило цели перед предстоящим зимним и летним трансферными окнами. Клуб рассматривает трех игроков: Мартина Субименди ("Реал Сосьедад"), Бруно Гимараэса ("Ньюкасл") и Эдерсона Лоуренсо ("Аталанта"). Также "Барселона" заинтересована в сохранении Жоау Канселу, ведь в клубе считают, что он соответствует стилю "Барселоны".

Напомним, на текущий момент "Барселона" занимает третье место в Ла Лиге с 30 очками.