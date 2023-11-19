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Руководство Реал Мадрида недовольно ФИФА, УЕФА и RFEF

Испания
Обновлено

Руководство Реал Мадрида раздражены травмами основных игроков через игры в сборных

Руководство Реал Мадрида недовольно ФИФА, УЕФА и RFEF

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Helios de la Rubia/Real Madrid

UA-Футбол
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Руководство "Реал Мадрида" недовольны ФИФА, УЕФА и RFEF из-за того, что они перегрузили календарь играми национальных сборных, в которых травмировались основные игроки "сливочных".

Из-за травм "Реал" потерял Винисиуса и Эдуардо Камавинга. Оба футболиста могут пропустить до 2 месяцев. Всего у "Реала" отсутствуют 8 футболистов основного состава.

Напомним, на текущий момент "Реал Мадрид" занимает второе место в Ла Лиге, с 32 очками.

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