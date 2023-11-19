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Руководство Реал Мадрида недовольно ФИФА, УЕФА и RFEF
Руководство Реал Мадрида раздражены травмами основных игроков через игры в сборных
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Helios de la Rubia/Real Madrid
Руководство "Реал Мадрида" недовольны ФИФА, УЕФА и RFEF из-за того, что они перегрузили календарь играми национальных сборных, в которых травмировались основные игроки "сливочных".
Из-за травм "Реал" потерял Винисиуса и Эдуардо Камавинга. Оба футболиста могут пропустить до 2 месяцев. Всего у "Реала" отсутствуют 8 футболистов основного состава.
⚪️???? En el Real Madrid hay un gran enfado por lo sucedido en este parón de selecciones. Culpan a los grandes organismos del fútbol (RFEF, LaLiga, UEFA, FIFA...) de hacer un calendario asfixiante que tritura a los jugadores. Ancelotti ya lo lleva diciendo en las ruedas de prensa.— Javier Birlanga (@JBirlanga) November 18, 2023
Напомним, на текущий момент "Реал Мадрид" занимает второе место в Ла Лиге, с 32 очками.
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