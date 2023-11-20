Барселона подтвердила разрыв "крестов" и травму мениска у Гави. Хавбек перенесет операцию

"Барселона" сообщила подробности о травме Гави. 19-летний полузащитник получил травму колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1).

Каталонский клуб подтвердил, что у хавбека обнаружен разрыв передней крестообразной связки и связанную с этим травму бокового мениска. В ближайшие дни игроку предстоит операция.

Ранее сообщалось, что из-за этого повреждения Гави может пропустить от 6 до 8 месяцев.

В текущем сезоне хавбек провел 15 матчей за "Барселону" во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 ассистом.