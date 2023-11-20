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Барселона подтвердила разрыв "крестов" и травму мениска у Гави. Хавбек перенесет операцию
Барселона сообщила подробности о травме Гави
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" сообщила подробности о травме Гави. 19-летний полузащитник получил травму колена в матче сборной Испании против команды Грузии (3:1).
Каталонский клуб подтвердил, что у хавбека обнаружен разрыв передней крестообразной связки и связанную с этим травму бокового мениска. В ближайшие дни игроку предстоит операция.
Ранее сообщалось, что из-за этого повреждения Гави может пропустить от 6 до 8 месяцев.
В текущем сезоне хавбек провел 15 матчей за "Барселону" во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 ассистом.
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