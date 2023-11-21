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Барселона рассматривает Тиаго Алькантару как возможную замену травмированного Гави
Барселона рассматривает возвращение Тиаго Алькантара из Ливерпуля как спасительный ход для замены травмированного игрока
Фото: https://twitter.com/Thiago6
Игрок "Барселоны" Гави получил травму в матче сборной Испании против Грузии в отборе Евро-24. После медицинских тестов выяснилось, что у футболиста полный разрыв передней крестообразной связки правого колена.
После травмы испанского футболиста, "Барселона" активно ищет полузащитника на рынке, и Тиаго Алькантара из Ливерпуля стал одним из потенциальных вариантов. ESPN сообщает, что Барселона может подписать Тиаго за 80% его текущей зарплаты.
Хотя также рассматриваются другие варианты, такие как Жоржиньо из Арсенала и Гвидо Родригес из Реал Бетис, Тиаго выглядит привлекательным вариантом с учетом его знакомства с клубом.
Что касается других кандидатов, Жоржиньо и Родригес могут оказаться труднодоступными из-за их контрактов и стоимости операции. В то время как Тиаго, чей контракт истекает в конце сезона, может быть выпущен Ливерпулем без значительного возмещения.
32-летний Тиаго, хоть и получил травмы в последние годы, может представлять ценный опыт и качество, необходимые для Барселоны. Однако решающим фактором станет выбор Хави
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