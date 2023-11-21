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Барселона рассматривает Тиаго Алькантару как возможную замену травмированного Гави

Испания
Обновлено

Барселона рассматривает возвращение Тиаго Алькантара из Ливерпуля как спасительный ход для замены травмированного игрока

Барселона рассматривает Тиаго Алькантару как возможную замену травмированного Гави

Фото: https://twitter.com/Thiago6

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Игрок "Барселоны" Гави получил травму в матче сборной Испании против Грузии в отборе Евро-24. После медицинских тестов выяснилось, что у футболиста полный разрыв передней крестообразной связки правого колена.

После травмы испанского футболиста, "Барселона" активно ищет полузащитника на рынке, и Тиаго Алькантара из Ливерпуля стал одним из потенциальных вариантов. ESPN сообщает, что Барселона может подписать Тиаго за 80% его текущей зарплаты.
Хотя также рассматриваются другие варианты, такие как Жоржиньо из Арсенала и Гвидо Родригес из Реал Бетис, Тиаго выглядит привлекательным вариантом с учетом его знакомства с клубом.

Что касается других кандидатов, Жоржиньо и Родригес могут оказаться труднодоступными из-за их контрактов и стоимости операции. В то время как Тиаго, чей контракт истекает в конце сезона, может быть выпущен Ливерпулем без значительного возмещения.

32-летний Тиаго, хоть и получил травмы в последние годы, может представлять ценный опыт и качество, необходимые для Барселоны. Однако решающим фактором станет выбор Хави

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Источник:
football
Комментарии
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Romerik (YNWA)
21.11.2023 в 16:59
Якщо не помиляюсь, він не зіграв цього сезону ні одної гри. Якщо візьмуть в оренду, це буде супер фейл З таким темпом можна повернути Артура. Такий же пацієнт. В чому Ліверпуль сам переконався)) Це було дуже тупе рішення
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
21.11.2023 в 16:59
Якщо не помиляюсь, він не зіграв цього сезону ні одної гри. Якщо візьмуть в оренду, це буде супер фейл З таким темпом можна повернути Артура. Такий же пацієнт. В чому Ліверпуль сам переконався)) Це було дуже тупе рішення
Ответить
0
0

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