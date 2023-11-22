Кепа не сыграет против Кадиса и Наполи. Голкипер продолжает восстанавливаться

Голкипер "Реала" Кепа Аррисабалага пропустит матчи против "Кадиса" и "Наполи" из-за травмы. Об этом сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас.

Ожидается, что 29-летний испанец вернется на поле к матчу с "Бетисом", который состоится 9 декабря.

Напомним, голкипер восстанавливается после надрыва абдуктора. В текущем сезоне Кепа провел 13 матчей за "Реал", пропустил 10 голов и 6 раз отыграл на "ноль".