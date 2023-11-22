"Невозможно найти такого игрока как Гави": Деко объявил об отказе Барселоны от январских трансферов

Спортивный директор Барселоны высказался относительно слухов о возможном выходе на январский трансферный рынок после травмы Гави. Напомним, что игрок получил разрыв крестообразной связки.

Деко отвергает идею подписания нового игрока, утверждая:

"Нет игрока, который может заменить Гави с точностью до его менталитета и способностей. Разговоры о замене Гави - это ошибка; ошибочно думать, что мы найдем игрока, который его заменит. Мы его не найдем".

Несмотря на отказ от трансферов, появились слухи, что бывший португальский игрок может рассматривать несколько вариантов, включая имя полузащитника Джованни Ло Чельсо. Однако, пока что, ничего не подтверждено.

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