Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок короля. Вильярреал от позора спас рикошет на последних минутах
Еле обыграли любителей
Фото: villarrealcf.es
"Вильярреал" во 2-м раунде Кубка короля едва не вылетел от "Саморы" из 4-го дивизиона.
Хотя это был дебют Марселино во главе "Подводников", команда играла вяло, мало угрожала воротам и нехотя возвращалась после потерь.
"Самора" открыла счет после подачи со штрафного и создала еще один стопроцентный момент, но ее форвард в ближнем бою не пробил 40-летнего Пепе Рейну.
Расплата за ошибку наступила на 88-й минуте, когда неопасный удар Моралеса нашел ногу защитника, что сделало его "мертвым" для голкипера "Саморы".
Ну, а уже в экстра-таймах любители были побеждены окончательно - и снова отличился Эль Команданте.
Остальные матчи 2-го раунда Кубка короля-2023/24 пройдут 5-7 декабря.
2-й раунд Кубка короля. Самора. "Рута де ла Пласа"
"Самора" (IV дивизион) - "Вильярреал" - 1:2
Голы: Эчабуру, 49 - Моралес, 88, 96
Популярное сейчас
- Балотелли - о фоле на Мудрике: Я бы сошел с ума, если бы на мне не поставили пенальти
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
- Стали известны фразы, которыми Месси и Родриго обменялись во время конфликта
- Marca назвала основные причины, которые мешают адаптироваться Яремчуку в Валенсии
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО