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Кубок короля. Вильярреал от позора спас рикошет на последних минутах

Испания

Еле обыграли любителей

Кубок короля. Вильярреал от позора спас рикошет на последних минутах

Фото: villarrealcf.es

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

"Вильярреал" во 2-м раунде Кубка короля едва не вылетел от "Саморы" из 4-го дивизиона.

Хотя это был дебют Марселино во главе "Подводников", команда играла вяло, мало угрожала воротам и нехотя возвращалась после потерь.

"Самора" открыла счет после подачи со штрафного и создала еще один стопроцентный момент, но ее форвард в ближнем бою не пробил 40-летнего Пепе Рейну.

Расплата за ошибку наступила на 88-й минуте, когда неопасный удар Моралеса нашел ногу защитника, что сделало его "мертвым" для голкипера "Саморы".

Ну, а уже в экстра-таймах любители были побеждены окончательно - и снова отличился Эль Команданте.

Остальные матчи 2-го раунда Кубка короля-2023/24 пройдут 5-7 декабря.

2-й раунд Кубка короля. Самора. "Рута де ла Пласа"

"Самора" (IV дивизион) - "Вильярреал" - 1:2

Голы: Эчабуру, 49 - Моралес, 88, 96

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