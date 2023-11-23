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Барселона может попробовать арендовать Солера или Руиса с опцией выкупа
ПСЖ не намерен отпускать игроков
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" заинтересована в подписании Карлоса Солера или Фабиана Руиса.
По данным Diario Sport, каталонцы, которые ищут замену травмированному Гави, могут попытаться арендовать одного из хавбеков "ПСЖ" до конца сезона с опцией выкупа.
При этом главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике рассчитывает на обоих футболистов, а потому парижане пока не собираются обсуждать их трансфер с "блауграной".
Солер в текущем сезоне отдал два голевых паса за 9 матчей в Лиге 1. Руис провел в чемпионате 11 матчей и сделал один ассист.
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