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Райо Вальекано - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Райо Вальекано" - "Барселона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.11.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
"Барселона" после целого ряда неубедительных выступлений едет на один из наиболее неудобных для себя стадионов Испании. Ждать ли сенсацию?
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Скажем так, мы ей не удивились бы. "Райо" в этом сезоне уже остановил "Реал" (0:0), а каталонцам последний раз проигрывал дома в Ла Лиге еще 5 лет назад.
"Барселона", в свою очередь, в минувшем туре дома еле дожала безнадежный на выездах "Алавес" (2:1). И что было потом? Матчи сборных, где порвал "кресты" и выбыл до конца сезона Гави.
Удастся ли каталонцам прервать серию неудач и вопреки всему победить в некомфортных условиях - увидим в прямом эфире в субботу, 25 ноября, на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало трансляции - в 15:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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