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Барселона ищет решения в полузащите после травмы Гави
Перед зимним трансферным окном Барселона использует свою академию для заполнения пробелов в полузащите
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Барселона находится в непростой ситуации, ведь полузащитник оставил команду без своего ключевого игрока. На этой позиции также играют Педри и Френки де Йонг, но они только что вернулись после своих травм.
До зимнего трансферного окна Барселона обязана использовать свою академию для заполнения пространства созданного отсутствием Гави. Унаи Эрнандес, Алейкс Гарридо и Марк Касадо: эти игроки доступны для игры.
Напомним, что Касадо не будет включен в заявку на матч против Райо Вальекано на этих выходных, ведь он дисквалифицирован на один матч из-за пятой желтой карточки в сезоне
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