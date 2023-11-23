Барселона ищет решения в полузащите после травмы Гави

Барселона находится в непростой ситуации, ведь полузащитник оставил команду без своего ключевого игрока. На этой позиции также играют Педри и Френки де Йонг, но они только что вернулись после своих травм.

До зимнего трансферного окна Барселона обязана использовать свою академию для заполнения пространства созданного отсутствием Гави. Унаи Эрнандес, Алейкс Гарридо и Марк Касадо: эти игроки доступны для игры.

Напомним, что Касадо не будет включен в заявку на матч против Райо Вальекано на этих выходных, ведь он дисквалифицирован на один матч из-за пятой желтой карточки в сезоне