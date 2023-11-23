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Барселона ищет решения в полузащите после травмы Гави

Испания

Перед зимним трансферным окном Барселона использует свою академию для заполнения пробелов в полузащите

Барселона ищет решения в полузащите после травмы Гави

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Барселона находится в непростой ситуации, ведь полузащитник оставил команду без своего ключевого игрока. На этой позиции также играют Педри и Френки де Йонг, но они только что вернулись после своих травм.

До зимнего трансферного окна Барселона обязана использовать свою академию для заполнения пространства созданного отсутствием Гави. Унаи Эрнандес, Алейкс Гарридо и Марк Касадо: эти игроки доступны для игры.

Напомним, что Касадо не будет включен в заявку на матч против Райо Вальекано на этих выходных, ведь он дисквалифицирован на один матч из-за пятой желтой карточки в сезоне

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Источник:
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