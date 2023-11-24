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Жирона – Атлетик. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура чемпионата Испании

Испания

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Жирона – Атлетик. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура чемпионата Испании

Girona

UA-Футбол
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UA-Футбол организует комментарий поединка 14-го тура Ла Лиги между "Жироной" и "Атлетиком" из Бильбао.

Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая "Реал" и "Барселону" на 2 и 4 очка соответственно. "Атлетик" идет на 5-й строчке и старается не отставать от ТОП-4. Сможет ли отличиться Довбик с ассиста Цыганкова? Не разочарует ли "Жирона" болельщиков в домашних стенах? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 27 ноября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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