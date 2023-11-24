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Жирона – Атлетик. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура чемпионата Испании
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Girona
UA-Футбол организует комментарий поединка 14-го тура Ла Лиги между "Жироной" и "Атлетиком" из Бильбао.
Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая "Реал" и "Барселону" на 2 и 4 очка соответственно. "Атлетик" идет на 5-й строчке и старается не отставать от ТОП-4. Сможет ли отличиться Довбик с ассиста Цыганкова? Не разочарует ли "Жирона" болельщиков в домашних стенах? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 27 ноября – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Игорь Ковтун
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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