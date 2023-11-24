Барселона зарегистрирует Роке вместо травмированного Гави

Витор Роке присоединится к "Барселоне" зимой.

Каталонский клуб хочет укрепить состав этим игроком в зимнее трансферное окно. Изначально идея "Барсы" заключалась в том, чтобы зарегистрировать Роке в январе, но этому мешал финансовый фактор - клуб до сих пор не получил 40 миллионов евро от немецкого инвестиционного фонда Líbero, который купил 9,8% акций Barça Studios.

Однако теперь у "Барселоны" появилась возможность заявить бразильца, не дожидаясь выплаты от партнеров, - это связано с серьезной травмой полузащитника Гави. У "блауграны" есть право подписать игрока, который будет получать 80% от зарплаты испанца, не включая эти данные в финансовые отчеты.

Ожидается, что Роке станет единственным новичком "Барселоны" в зимнее трансферное окно. Хотя тренерский штаб считает необходимым укрепление линии полузащиты, спортивное руководство и клуб считают приход Роке более важным. "Барса" считает, что с возвращением Педри и Френки де Йонга, а также Фермина Лопеса и игроков молодежной команды у нее будет достаточно игроков, чтобы компенсировать потерю Гави.

При этом подписание еще одного хавбека не исключено - оно будет зависеть от того, получит ли клуб деньги от Líbero.

"Барселона" объявила о трансфере Витора Роке в летнее трансферное окно. Сейчас 18-летний нападающий выступает за "Атлетико Паранаэнсе".