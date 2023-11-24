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Реал возможно выделит средства, чтобы подписать Холанда летним трансферным окном
Мадридский Реал планирует масштабную трансферную компанию
Getty Images/Global Images Ukraine
Реал пытается избежать январского трансферного окна, задняя усиление команды. Вместо этого они начали планировать летнюю - компанию.
Реал пока не менял свои планов, относительно форварда ПСЖ, но он может поспособствовать переходу Холанда. По предварительным данным стоимость трансфера за норвежского нападающего составляет 200 млн. евро, бюджет испанского клуба может позволить такую сделку.
Как сообщает Diario AS, реал имеет 128 млн евро, которые можно потратить на новых игроков и 265 млн. евро должны быть выделены на усиление команды в 2024 году
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