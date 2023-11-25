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Райо Вальекано – Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Райо Вальекано – Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
Сегодня состоится матч в рамках 14 тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" - "Барселона" в 15:00. Статистика последних пяти личных встреч в пользу "Вальекано": три победы, одна ничья и одна победа "Барселоны". В турнирной таблице клубы занимают десятое и третье места.
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Чемпионат Испании "Райо Вальекано" - "Барселона"
25 ноября, 15:00
Прямая трансляция: MEGOGO
Трансляция матча Райо Вальекано - БарселонаСмотреть трансляцию
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