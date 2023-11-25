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Райо Вальекано – Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
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Райо Вальекано – Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Райо Вальекано – Барселона: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun

UA-Футбол
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Сегодня состоится матч в рамках 14 тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" - "Барселона" в 15:00. Статистика последних пяти личных встреч в пользу "Вальекано": три победы, одна ничья и одна победа "Барселоны". В турнирной таблице клубы занимают десятое и третье места.

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Чемпионат Испании "Райо Вальекано" - "Барселона"
25 ноября, 15:00
Прямая трансляция: MEGOGO

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Трансляция матча Райо Вальекано - Барселона
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