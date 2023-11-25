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Валенсия – Сельта: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Валенсия – Сельта: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Terron/Europa Press
Сегодня состоится матч 14 тура чемпионата Испании "Валенсия" - "Сельта" в 17:15. Статистика последних пяти личных встреч идет на пользу "Валенсии" пять побед. Напомним, что в "Валенсии" играет наш украинский нападающий Роман Яремчук, выйдет ли он сегодня на поле пока неизвестно. В турнирной таблице ситуация следующая: "Валенсия" - на девятом месте, "Сельта" - на восемнадцатом.
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Чемпионат Испании "Валенсия" - "Сельта"
25 ноября, 17:15
Прямая трансляция: MEGOGO
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