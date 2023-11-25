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Гризманн: Я должен стать легендой, это моя миссия

Испания
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Французский нападающий о своих целях в Атлетико Мадриде

Гризманн: Я должен стать легендой, это моя миссия

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Тридцатидвухлетний Антуан Гризманн для Marca рассказал о своих целях в "Атлетико" Мадрид:

"Я мотивирован стать важным человеком для "Атлетико", я хочу стать легендой этого клуба. Я хочу выиграть Ла Лигу, мне это нужно. Я никогда этого не делал, и это было бы здорово. Но сезон очень длинный, нам нужно поработать, возможно, нам повезет выиграть ее".

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Также Гризманн вспомнил рекорд Луиса Арагонеса. Гризманну осталось три гола, чтобы побить его:

"Я работаю над этим. Мне осталось забить несколько голов, но пока я даже представить себе не могу".

Напомним, Гризман выступал за "Атлетико" Мадрид с 2014-2019 годов и с 2021 по настоящее время. Француз занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории "Атлетико" - у него 169 голов.

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Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн
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