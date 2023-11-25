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"У меня есть контракт". Анчелотти рассказал о своем будущем в Реале
Тренер мадридского Реала о своем будущем на следующий сезон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти прокомментировал слухи о своем будущем в тренерской карьере.
"Мне приятно, что меня связывают со сборной Бразилии. Я считаю эту сборную одну из лучших на международном уровне. Но у меня есть действующий контракт с "Реалом". Пока он не закончится, я не буду размышлять о своем будущем", - приводит слова Карло Анчелотти Mundo Deportivo.
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Напомним, Карло Анчелотти стал главным тренером мадридского "Реала" в 2021 году.
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