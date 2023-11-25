"У меня есть контракт". Анчелотти рассказал о своем будущем в Реале

Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти прокомментировал слухи о своем будущем в тренерской карьере.

"Мне приятно, что меня связывают со сборной Бразилии. Я считаю эту сборную одну из лучших на международном уровне. Но у меня есть действующий контракт с "Реалом". Пока он не закончится, я не буду размышлять о своем будущем", - приводит слова Карло Анчелотти Mundo Deportivo.