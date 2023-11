Примера. Райо Вальекано - Барселона 1:1. Кризис чемпиона продолжается

"Барселона" не выиграла третий матч из последних пяти во всех турнирах. Да, это кризис.

Медленное движение мяча, минимум пасов на обострение, ужасная реализация - ну куда это годится? "Райо" справился с этим, как ранее "Шахтер".

Сегодня команды обменялись моментами на старте - у "Барсы" не успел ударить Левандовский, у "Молний" же опасно пробил Валентин, но менявший травмированного тер Штегена Иньяки Пенья был на месте.

Дальше было минут 20-25 "ни о чем" - одни катали мяч, другие держали оборону.

И вот после этого внезапно случился гол. Унаи Лопес решился на удар метров с 30-ти и не прогадал - мяч просвистел мимо всех в штрафной, застав Пенью врасплох.

What a goal from Unai Lopez to give Rayo Vallecano the 1-0 lead against Barcelona. ⚽️???????? pic.twitter.com/HyrVgIePBR

Параллельно у "Барсы" Ферран Торрес не забивал даже с 10-ти метров. И что было делать Хави? Только выпускать форвардов и бежать вперед. В принципе, так он и сделал, но Жоау Феликс, скорее, изображал присутствие, чем играл. Фермин и Гюндоган тоже не особо помогали. Мяч по-прежнему застревал в середине.

От поражения "Барсу" спасло отсутствие у "Райо" контригры после перерыва. Камельо провалился, Трехо устал, де Фрутосу тоже не помешала бы замена - и в итоге получили ноль опасных атак за 45 минут.

Даже слабая, разбалансированная Блауграна такому стерильному оппоненту забила - это Бальде навесил на Левандовского, которого в последний момент опередил Лежен. Бывает.

0 - Rayo Vallecano (G3 D1 L2) are the opponent Xavi Hernández has faced the joint-most times as Barcelona manager in all competitions without winning, along with Bayern Munich (G3 L3). Challenge. pic.twitter.com/L4HsyK3Crp