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Примера. Райо Вальекано - Барселона 1:1. Кризис чемпиона продолжается

Испания
Обновлено

У каталонцев все плохо

Примера. Райо Вальекано - Барселона 1:1. Кризис чемпиона продолжается

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" не выиграла третий матч из последних пяти во всех турнирах. Да, это кризис.

Медленное движение мяча, минимум пасов на обострение, ужасная реализация - ну куда это годится? "Райо" справился с этим, как ранее "Шахтер".

Сегодня команды обменялись моментами на старте - у "Барсы" не успел ударить Левандовский, у "Молний" же опасно пробил Валентин, но менявший травмированного тер Штегена Иньяки Пенья был на месте.

Дальше было минут 20-25 "ни о чем" - одни катали мяч, другие держали оборону.

И вот после этого внезапно случился гол. Унаи Лопес решился на удар метров с 30-ти и не прогадал - мяч просвистел мимо всех в штрафной, застав Пенью врасплох.

Параллельно у "Барсы" Ферран Торрес не забивал даже с 10-ти метров. И что было делать Хави? Только выпускать форвардов и бежать вперед. В принципе, так он и сделал, но Жоау Феликс, скорее, изображал присутствие, чем играл. Фермин и Гюндоган тоже не особо помогали. Мяч по-прежнему застревал в середине.

От поражения "Барсу" спасло отсутствие у "Райо" контригры после перерыва. Камельо провалился, Трехо устал, де Фрутосу тоже не помешала бы замена - и в итоге получили ноль опасных атак за 45 минут.

Даже слабая, разбалансированная Блауграна такому стерильному оппоненту забила - это Бальде навесил на Левандовского, которого в последний момент опередил Лежен. Бывает.

Учитывая итоговые 1:1, вряд ли француз сильно расстроился. "Райо" снова остановил гранда - и в таблице он 8-й с 19 очками. У "Барсы", в свою очередь, 31 балл, и это третье место даже при том, что "Реал" и "Жирона" свои матчи 14-го тура еще не играли.

14-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Барселона" - 1:1

Голы: Унаи Лопес, 39 - Лежен, 82 (автогол)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Мумин (Сисс, 75), Лежен, Эспино - Паласон, Унаи Лопес (Рацу, 78), Валентин, де Фрутос (Бебе, 69) - Камельо (Фалькао, 75), Трехо (Кике Перес, 68)

"Барселона": Пенья - Канселу, Кристенсен, Иньиго Мартинес, Бальде - де Йонг, Ромеу (Гюндоган, 55), Педри (Фермин Лопес, 75) - Ямаль (Рафинья, 75), Левандовский, Ферран Торрес (Жоау Феликс, 55)

Предупреждения: Эспино, 64, Унаи Лопес, 70, Фалькао, 90 - Педри, 31, Ромеу, 51

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Комментарии
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La Scala (Milano)
25.11.2023 в 17:50
Грали дві самі сепарські кончені команди і обидві взяли по очку.
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Комментарии 28
La Scala (Milano)
25.11.2023 в 17:50
Грали дві самі сепарські кончені команди і обидві взяли по очку.
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1
1
metall5291 (Kharkiv)
25.11.2023 в 17:42
Игры у барсуков нет, и, полагаю, не будет. Отсюда и результат, он пришёл, "большой, как глоток". Из интересного: нарисовалась пара из барсо-лагеря, которая, пусть нетвердо, но вышла на Путь Просветления. Из не интересного, есть безнадежная пара, которая мучает старую мантру о плохих судьях. Слёзы первых и вторых принимаются и поощряются.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.11.2023 в 17:32
Честно говоря уже противно смотреть одно и тоже. Отвратительная игра в первом тайме и паника после 70 минут игры. Почему в старте постоянно младенец Ямаль? Райо ведь не сборная Грузии. В тоже время опытный Рафинья на лавке. Я в шоке, срочно заявить женскую команду вместо этой.)
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Бapceлиниyс
25.11.2023 в 17:43
Про Рафу всё верно. Я сам был в ах.уе почему этот недоумок Хави поставил 16-летнего мальчика в основу, а уже опытного Рафу оставил на лавке. Но это Хави... у него свои тараканы в голове.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.11.2023 в 17:46
Плохие времена порождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. В Барсе все наоборот.
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Сampеón
25.11.2023 в 17:50
радий за тебе та за усіх пyтaлoнців. своєю ганебною грою вас трохи попустили на рівень плінтуса. але це тільки початок. цього сезону вам не світить навіть кубок
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Бapceлиниyс
25.11.2023 в 17:22
Игры у Барсы НЕТ и в этом виноват ХАВИ.
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Spokoyno (Київ)
25.11.2023 в 17:27
Ну так Торрес з десяти метрів маже - винен Хаві Роберт втратив інстинкт вбивці - Ернандес не навчив
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Бapceлиниyс
25.11.2023 в 17:34
ДА, в этом В И Н О В А Т хави!!! Тысячу раз ДА!!! Торрес это его креатура, это он его оставил, когда этого дурака уже хотели продавать, это он за него подписался, это благодаря Хави этого дебила купили за 55 млн евро. Да, в этом виноват ХАВИ.
 
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Spokoyno (Київ)
25.11.2023 в 17:53
Тобто Торреса вон, Роберта на лаву, малоліток Ямала та інших награвати лише у кінці матчу... Нікого не забув А ще ефектного, утім малоефективного Фелікса притримати і Крістенсен усіх переможе
 
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Spokoyno (Київ)
25.11.2023 в 17:21
Чергове суддівське вбивство Барселони! Так спочатку матч дивився уривками і що не подивлюся, якійсь гравець господарів валяється, хоч труповозку викликай Утім судячи зі статистики xG - 0,11 напад гостей теж був мертвим! Другий тайм Барселона зрозуміла, що програє і почала потрошки перти і почала створювати та хоч гол знов забили господарі, утім з xG стало веселіше 1,15. Тому автогол чесно зароблений Тепер по суддівству Чи не забагато було лояльності на Райо? Невже відвертий бросок захватом ззаду Левандовського чи удар по нозі когось з гравців Барселони не вартий уваги? ПЕНАЛЬТІ! Чи валим головного суперника, щоб заробити собі РЕАЛьний гандикап!
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Бapceлиниyс
25.11.2023 в 17:28
Продублирую свой коммент с анонса адресованный Дариану. Только вместо мансан подставлю мануэр, шо одно и то же. "Мануэры мануэрами, но ведь игра то у Барсы действительно хреноватая. Тут можно конечно сослаться на травмы, но ведь у каждой команды всегда есть 2-3 травмированных игрока в лазарете. Значит дело в чём-то другом. Лично я считаю, и уверен в этом, шо дело в низкой тренерской квалификации Хави. У него есть неплохой подбор игроков, но он не совсем чётко и ясно понимает, шо с ними делать. Да, он экспериментирует, да, он в творческих изысканиях, он набирается опыта... Но пусть всё это он делает в, каком-нибудь европейском середнячке, а не на наших нервах. Два года Хави у руля, а я так и не пойму, шо он строит, шо он хочет, сплошная размазня какая-то. Куман и Хави два сапога пара. Ну, а мануэры то такэ, они были, есть и всегда будут."
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.11.2023 в 17:46
Друг, Барселиниус, послушай, что скажу... Доля правды в твоих словах есть. Но даже при плохой игре, где пенальти для Барсы в матче первого тура против Гетафе? Где пенальти от мансаны в матче против позорного реала? Почему гол Феликса не был засчитан в Гранаде, а сегодня, почти при таких же обстоятельствах, это гол в ворота Барсы? И второе, травмы действительно, преследуют многие команды, но Барса в этом чемпионате еще НИ РАЗУ не сыграла в отпимальном составе. Это факт. И тут уж, д.бой тренер будет играть в "угадай мелодию"... Кого ставить в основу, а кому дать отдохнуть, из тех, кого можно заявить на матч.. И не забывай, фло перес хоть и дурачок, в футболе не разбирается, но интриги плести оно научилось. Еще со времен, когда шантажем и угрозами выиграло себе первый срок презика реала. Эта гниль, которая в своих методах полностью копирует владольфа путлера, сделало выводы с прошлого сезона и судьи сейчас отрабатывают, как надо. В такой ситуации и трижды Гвардиола не поможет, не то, что Хави.
 
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.11.2023 в 17:19
Как видим, кризис, у не разбирающихся в футболе, типа, журналистов, принял затяжную и необратимую форму. Прежде, чем сочинять что-то про Барселону, не мешало бы таким умникам отмотать время чуть назад и поставить здесь абсоютно логичный вопрос: "А чем отличается гол Райо сегодня, от гола, который забил Феликс в гостевом матче Гранада - Барселона (2-2) на 90-й минуте ? Для тех, кто в танке, напоминаю. Сегодня Райо забили гол при двух офсайдах. В начальной фазе атаки и в завершающей фазе атаки. И этот гол засчитан. В матче против Гранады, Феликс забил гол, когда Канселу или Торрес были в пассивном офсайде, до мяча в двух метрах от головы игрок Барсы не доставал, мяч опустился на голову Феликсу и этот гол не был засчитан. Лично я не удивлен, что коррупционер фло перес так рьяно, с самого начала чемпионата, начал прибивать Барсу. Уже по вине арбитров у Барсы нет 7 пунктов. Так что, я настоятельно рекомендую заткнуться тем, кто сочиняет басни про кризис у Барсы. Прежде всего, кризис там у арбитров, которые в отношении Барселоны применяют двойные стандарты.
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metall5291 (Kharkiv)
25.11.2023 в 17:23
Хороший качественный плач, местами переходящий в рыдания.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.11.2023 в 17:37
Ты мог бы и не рекламировать себя. Поплакал бы молча. Зачем позоришься?
 
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metall5291 (Kharkiv)
25.11.2023 в 17:46
Дарюня, мне о чем плакать? Я радуюсь, что два любительских коллектива поделили по-братски очки.
 
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Бapceлиниyс
25.11.2023 в 17:16
Кто в этот раз у Хави виноват? Судьи? Так это у физруков они всегда виноваты. Хави - ты ЛУЗЕР! Хави - ты ФИЗРУК!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.11.2023 в 17:22
Поле маленького размера.)
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Сampеón
25.11.2023 в 17:24
хтось божився розкрити страшну змову, якщо барса втратить очки. вже котрий раз вона втрачає. так де?
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Бapceлиниyс
25.11.2023 в 17:54
Я просраное осенью ЭК имел в виду. Если ты так настаиваешь, то я могу очень широко и подробнейше распространиться об этом, да так, шо аж сам старина Дариан со своими километровыми простынями ох. уеет. Только надо ли мне портить своё зрение ради тебя? А своим я так понял это неинтересно, ещё пол года назад. Ты понял Витёк про ШО я хотел написать, ты пока ещё не тупее оды.
 
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жажа_the_best (Харьков)
25.11.2023 в 17:16
Теперь можно уже официально заявить что барселонские сепары как и донецкие потеряли золотые медали!
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жажа_the_best (Харьков)
25.11.2023 в 17:14
мужики, привяжите барсело}{а к батарее. А то этот дурачок в окно с горя выпрыгнет. Или пусть прыгает? На одного идиота меньше станет на Земле! Хаха-ха..
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3
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metall5291 (Kharkiv)
25.11.2023 в 17:14
отличный результат. Барсуки начинают отваливаться, с такой то игрой. Соперник Реала - только Жирона. А Жирона (при всем уважении) не соперник.
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Бapceлиниyс
25.11.2023 в 17:08
Позор, нет, не Барсе, позор Хави.
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Dr. House (Поділля)
25.11.2023 в 17:05
Знову шлємазли в кінці матчу відскочили
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Бapceлиниyс
25.11.2023 в 17:10
Райо? Когда на Рафе пдрсы в будке пеналь не дали? Согласен, отскочили.
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Бapceлиниyс
25.11.2023 в 17:02
Калан, ти де?
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