Примера. Райо Вальекано - Барселона 1:1. Кризис чемпиона продолжается

"Барселона" не выиграла третий матч из последних пяти во всех турнирах. Да, это кризис.

Медленное движение мяча, минимум пасов на обострение, ужасная реализация - ну куда это годится? "Райо" справился с этим, как ранее "Шахтер".

Сегодня команды обменялись моментами на старте - у "Барсы" не успел ударить Левандовский, у "Молний" же опасно пробил Валентин, но менявший травмированного тер Штегена Иньяки Пенья был на месте.

Дальше было минут 20-25 "ни о чем" - одни катали мяч, другие держали оборону.

И вот после этого внезапно случился гол. Унаи Лопес решился на удар метров с 30-ти и не прогадал - мяч просвистел мимо всех в штрафной, застав Пенью врасплох.

What a goal from Unai Lopez to give Rayo Vallecano the 1-0 lead against Barcelona. ⚽️????????pic.twitter.com/HyrVgIePBR — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) November 25, 2023

Параллельно у "Барсы" Ферран Торрес не забивал даже с 10-ти метров. И что было делать Хави? Только выпускать форвардов и бежать вперед. В принципе, так он и сделал, но Жоау Феликс, скорее, изображал присутствие, чем играл. Фермин и Гюндоган тоже не особо помогали. Мяч по-прежнему застревал в середине.

От поражения "Барсу" спасло отсутствие у "Райо" контригры после перерыва. Камельо провалился, Трехо устал, де Фрутосу тоже не помешала бы замена - и в итоге получили ноль опасных атак за 45 минут.

Даже слабая, разбалансированная Блауграна такому стерильному оппоненту забила - это Бальде навесил на Левандовского, которого в последний момент опередил Лежен. Бывает.

0 - Rayo Vallecano (G3 D1 L2) are the opponent Xavi Hernández has faced the joint-most times as Barcelona manager in all competitions without winning, along with Bayern Munich (G3 L3). Challenge. pic.twitter.com/L4HsyK3Crp — OptaJose (@OptaJose) November 25, 2023

Учитывая итоговые 1:1, вряд ли француз сильно расстроился. "Райо" снова остановил гранда - и в таблице он 8-й с 19 очками. У "Барсы", в свою очередь, 31 балл, и это третье место даже при том, что "Реал" и "Жирона" свои матчи 14-го тура еще не играли.

14-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Барселона" - 1:1

Голы: Унаи Лопес, 39 - Лежен, 82 (автогол)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Мумин (Сисс, 75), Лежен, Эспино - Паласон, Унаи Лопес (Рацу, 78), Валентин, де Фрутос (Бебе, 69) - Камельо (Фалькао, 75), Трехо (Кике Перес, 68)

"Барселона": Пенья - Канселу, Кристенсен, Иньиго Мартинес, Бальде - де Йонг, Ромеу (Гюндоган, 55), Педри (Фермин Лопес, 75) - Ямаль (Рафинья, 75), Левандовский, Ферран Торрес (Жоау Феликс, 55)

Предупреждения: Эспино, 64, Унаи Лопес, 70, Фалькао, 90 - Педри, 31, Ромеу, 51